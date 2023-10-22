飛車趕路 疑變換車道不當撞轎車 遊覽車國道連環撞 4死17傷

一輛遊覽車昨上午在國道三號南下264公里雲林斗六段，撞擊轎車，再連撞外側隔音牆和內側護欄，造成4人死亡、17人受傷。（民眾提供）

2023/10/22 05:30

〔記者黃淑莉、鄭瑋奇、陳冠甫／綜合報導〕耀群科技公司昨天家庭日，包五輛遊覽車前往劍湖山世界一日遊，其中一輛上午九點多在國道三號南下二六四公里雲林斗六段，疑變換車道不當與一輛轎車側邊撞擊，再連撞外側隔音牆和內側護欄，造成四人死亡、十七人受傷；警方依過失致死罪將六十三歲遊覽車司機陳文貴送辦，確切肇因持續調查中。

科技公司家庭日 包5車一日遊

該車有四十名旅客，連同司機、導遊共四十二人，事故發生前多數人在睡覺，但據調查及車上乘客稱，司機為了趕路，一路按喇叭、超車及換車道，不久就被撞擊和搖晃驚醒，還有人被拋起，車頭及車尾都冒煙。

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雲林縣消防局派出十多輛消防救護車及卅多人趕往，抵達發現遊覽車擋風玻璃破裂、車體多處破損，轎車扭曲變形；兩車停在內側及中線車道，第一次撞擊點到車停位置約二百公尺，車輛零件碎片散落一地。

司機一路按喇叭、超車 釀悲劇

五十二歲陳姓轎車駕駛與六十一歲乘客羅女，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。坐在遊覽車最後一排右側的十二歲男童頭部重創當場死亡，四十八歲母親朱女送醫不治，參加旅遊的一家四口慘釀二死。

遊覽車業者健全通運公司洪姓負責人說，遊覽車齡十一年多，都有保養，駕駛也沒問題，「該我們負責的、我們負責」。國家運輸安全調查委員會執行長林沛達表示，運安會已立案調查，昨先派機動小組六人趕赴現場，後續將依調查作業程序進行。

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