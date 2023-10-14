嬰幼兒玩飛高高 未摔也易傷腦

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2023/10/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名年輕父親與幼子玩「飛高高」遊戲，不慎導致嬰兒摔落地面傷重，而涉犯過失傷害罪。醫師表示，單就與幼兒玩「飛高高」，即使未失手落地，也可能造成嬰幼兒出現「嬰兒搖晃症候群」的傷害，提醒照顧者留意。

醫：嚴重會危及生命

苗栗縣私立大千綜合醫院小兒科主任張濤澤表示，幼童腦部尚未發展完全，腦內血管較脆弱，且頸椎的支撐力較不足，若受到劇烈搖晃，可能會讓血管撞擊到顱骨，或受到壓力變化，而造成硬腦膜下出血，醫學上稱為「嬰兒搖晃症候群」。

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張濤澤提醒家長和大人，在與嬰幼兒肢體互動時，對於腦部瞬間的移動要特別注意，例如不要抱著嬰兒來回晃動、旋轉，或是上下拋接；嬰兒坐著時，避免突然讓其出現向後用力翻躺的動作；抱嬰兒時，要用手支撐嬰兒頭部。

大千醫院新生兒科醫師黃萬恆也說，很多人在照顧嬰幼兒時，可能會邊抱邊搖哄，或是跟嬰兒玩「飛高高」的遊戲，但有些動作、姿勢隱藏危險，可能會讓小朋友頭部受傷。

黃萬恆指出，遭受嬰兒搖晃症候群傷害的嬰幼兒，會出現活力下降、食慾變差，甚至會持續嘔吐，更嚴重的可能會有眼神無神、呼吸困難、抽搐、昏迷等症狀，若沒有及時就醫，可能會造成發展遲緩、肢體障礙，甚成為植物人或死亡。

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