半蹲、下跪、打小腿…連鎖美髮店女助理遭集體霸凌

民眾從美髮店外蒐證，拍下女助理遭罰半蹲等畫面並PO網。（取自臉書桃園大小事）

2023/10/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區一家知名連鎖美髮店，傳出有女助理因多次被客人投訴，遭設計師集體虐待、霸凌，有民眾看不下去蒐證並報案；店內主管澄清沒有以棍棒毆打，當事助理也稱沒有遭侵害，是犯錯被處罰，但警方將介入並通知相關人員說明；桃園市政府勞檢處昨主動前往了解，因業者未依職業安全衛生法提供職場霸凌預防措施，已限期業者三個月改善，否則將處三萬以上十五萬元以下罰鍰。

熱心民眾貼文指出，本月六日該店有多名設計師，在現場逼迫助理半蹲、下跪，凌虐數小時，棍棒毆打後小腿、腰，全場設計師在旁恥笑、羞辱，店內主管卻以玩鬧、打鬧、嬉戲搪塞，更質疑「難道有保勞健保就可以這樣欺負員工嗎？到底是什麼錯，可以這樣毆打一個小孩」，貼文並附上從店外拍攝蒐證的影片，畫面中可見助理在店內被罰半蹲等；貼文一出引來網友撻伐，建議全面抵制這家店，不要再去消費了。

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設計師稱她犯錯頂嘴

該店設計師看到貼文後留言解釋稱，女助理洗頭、按摩被客人投訴過多次，他們一再勸導、給機會，她也親口說想學習、會改變，可以罵她或懲罰她，而當天她又沒有按照流程且說謊，請她反省卻不斷頂嘴，才會要她半蹲；這番解釋讓網友無法接受。

該設計師又留言坦言「我們的行為確實有點不當，不該對助理做這樣的事，會跟當事人及其父母道歉」。而該店店長卻留言澄清，「店內並無霸凌之事，純屬員工下班在玩鬧，並非霸凌」但遭大批網友質疑。

警主動追查有無違法

據悉，事件曝光後，店內湧入電話質問「為何要這樣」？還出現退會員潮；桃園警分局獲報後前往髮廊了解，經詢問當事人及店家，均表示因工作問題發生糾紛，不需警方協助處理，但警方對於是否涉及違法行為，將主動調查，並通知相關人員到所說明，釐清案情。

桃園市府勞檢處前往了解並查訪當事人，當事人稱未遭到侵害，是犯錯受到處罰，但勞檢發現業者未依職業安全衛生法提供職場霸凌預防措施，包括評估、勞工教育訓練等，已限期業者三個月改善，否則可處三萬以上十五萬元以下罰鍰。

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