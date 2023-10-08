打擊詐騙！提供人頭帳戶 5年內限制提領 禁開戶

法務部預告「洗錢防制法帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案，對於帳戶、帳號提供予他人使用，全國金融機關將同步暫停或限制該帳戶、帳號，或逕予關閉，自違反規定告誡日起算5年。 （資料照）

2023/10/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。

法務部草案預告至16日

法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。

請繼續往下閱讀...

已上路施行的「交付帳戶罪」，規定民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡；五年內再犯，最重可處三年徒刑、併科一百萬元罰金；若提供帳戶有收受對價、或交付三個以上的帳號或帳戶給詐團或他人，最重也可處三年徒刑。

每日提領最高一萬 禁使用網銀

其中由警察機關裁處告誡者，管理辦法草案規定，帳戶、帳號自違反規定告誡日起算五年；若再犯，自前次屆滿日的翌日起，重新起算五年。這段期間，金融機構對行為人金融帳戶，除繳交如水電費、瓦斯費、稅款、罰款、滯納金外，限制每個帳戶晶片金融卡在實體與網路ATM每日轉帳、提領金額上限各為等值新台幣一萬元整；晶片金融卡消費扣款（含行動金融卡）額度併計。

此外，行為人禁止使用網路銀行（含行動銀行）、電話（語音）銀行，以及將存款帳戶連結各式支付平台、及其他類似的電子銀行業務辦理支付或轉帳服務。

金融帳戶如屬電子支付帳戶，其額度限制為每月累計代理收付實質交易，以等值新台幣三萬元為限；國內外小額匯兌之支付金額，以等值新台幣一萬元為限；虛擬通貨平台及交易業務事業，對於行為人原有帳號應關閉，欲開立新帳號應拒絕。

第三方支付服務業應限制行為人於同一業者僅限開立一個帳號，同時不得提供虛擬帳號服務，每日收款金額上限為等值新台幣二萬元，每月累計收款金額上限為等值新台幣廿萬元。

由於全國金融機關將同步行政開鍘，為確保人頭帳戶、帳號資料提供即時性、正確性，草案也規定，警察機關可建置系統提供查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法