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防群聚「爆」力 警署加強肅槍掃黑

專案小組前往爆炸案涉嫌人趙男租屋處搜索。（嘉檢提供）

專案小組前往爆炸案涉嫌人趙男租屋處搜索。（嘉檢提供）

2023/10/08 05:30

〔記者姚岳宏、林嘉東／綜合報導〕距離明年一月大選只剩三個多月，嘉義檢警查獲發生在五月間的嘉義和聯境金虎爺會遶境廿八傷爆炸案，竟是一起人為引爆土製爆裂物的重大犯罪行為；而北市警方也破獲一座四海幫兵工廠，一舉抄出四十五枝長短槍、近兩千發子彈，黑幫強大的火力令人訝異。

在大選前這三個多月，以及緊接而來的耶誕、跨年煙火及過年節慶，警政署為穩定社會治安，防範暴力犯罪破壞選舉，已指示全國警察機關加強選舉維安工作，針對活動場地特性、節目狀況，實施現地會勘及場地安檢，分析各種危安因素癥候，必要時運用特殊任務警力及防爆偵檢作為，現場加強盤查可疑人車、物品，迅速處置突發狀況。

警政署表示，警政署已遴選專責人員實施訓練，組成各參選人專責隨扈警衛編組，結合各轄區警察機關嚴密安全維護警衛部署，並全面執行參選人人身、住居所、競選辦事處所等各項安全維護措施，確保各總統、副總統參（候）選人安全；同時要求各警察機關加強情資蒐報，嚴密警衛部署，嚴防不法分子從事爆裂（炸）或槍擊等各種危害，確保維安滴水不漏。

警政署強調，近期將持續規劃全國性肅槍、掃黑專案掃蕩行動，查緝不法犯罪組織及各式非法槍械，防範幫派分子擁槍自重，藉由暴力犯罪介入選舉活動或影響選情，全力淨化選前治安、確保治安平穩。

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