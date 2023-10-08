痴迷研究爆裂物 搜出製彈筆記本

專案小組在趙偉志的租處搜出多把長槍。（嘉檢提供）

2023/10/08 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕涉嫌嘉義和聯境金虎爺會遶境爆炸案的嫌犯趙偉志，前天落網後遭收押。專案小組追查此人背景，發現他對研究爆裂物已達痴迷地步，從他手機內的資訊可知，趙男十分密集地瀏覽如何製造爆裂物的相關網頁，且對改造模擬槍枝技術很有自信，且他還曾當過生存遊戲教練。

曾是生存遊戲教練

專案小組幹員蒐證後，鎖定趙男涉案，前天前往其租屋處搜索、逮人時，趙男原本態度從容，否認自已涉及任何不法，直到幹員出示他涉案的專屬取物盒證據，表明就是來抓他時，趙才驚覺情況不妙，引爆土製爆裂物的犯行東窗事發。

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趙男供稱，他是大學二年級肄業，讀大學時有上過化學相關課程，後來上網蒐集製作爆裂物資訊，將製作方式一一詳記在筆記本上；他對自己的化學知識也十分自豪，但對於犯案機動避而不談，堅不鬆口，有待專案小組突破其心防。

也很迷改造模擬槍

幹員從趙男的言行研判，他對爆裂物製作已達痴迷狀態，懷疑他可能想藉爆炸案出名，但因「試爆」的結果造成廿八人受傷，事發後可能自己也被嚇到；幹員逮捕他時，曾大聲喝斥「你造成這麼多無辜的人受傷」，趙聽聞後一度哭泣出聲，後來談到自己的改槍技術，表情又轉為愉悅，情緒反應異於常人。

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