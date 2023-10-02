六輕外灘「海底撈」易受困 岸巡當守護天使
滿潮前逐一勸離 危險海域近2年無溺水傷亡案件
〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪出海口六輕北堤外灘地有豐富的白蛤、赤嘴等貝類，退潮時常見許多民眾前往這處廣大的灘地尋「野味」，也有家長帶著孩子來體驗，但不少人挖到忘我，發現時已漲潮受困沙洲；海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所為避免民眾受困發生憾事，在滿潮前三、四小時即透過廣播提醒，或步行進入灘地逐一勸離，遊客稱許他們是岸巡守護天使。因此，這處危險海域近二年來未曾發生溺水傷亡案件。
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六輕北堤外的濁水溪出海口灘地假日經常湧入數百人潮，堤防停滿上百輛汽、機車，全都是慕名來挖貝類的遊客，許厝寮安檢所值班人員一刻也不敢大意，遇到遊客就提醒要注意潮汐時間、注意安全。
安檢所長柯振中︰濁水溪出海口屬包圍式海域
許厝寮安檢所所長柯振中從事海巡工作廿六年，其中在雲林服務廿四年，對雲林岸際潮汐特色及海域潛藏的危險很熟悉；柯振中指出，濁水溪出海口因地形關係，漲潮時海水是從岸際開始向海上包圍，屬包圍式海域，不像民眾一般認知漲潮海水是從外海慢慢向岸際漲上來，所以遊客發現海水漲到腳踝，實際四周都已被海水包圍，加上灘地有溝床海水淹沒無法分辨，任意移動恐發生危險。
柯振中說，救生救難是海巡為民服務之一，到灘地找野味，有人是為生計貼補家用，有人是帶孩子來放電或休憩；防患未然，許厝寮安檢所除向上級爭取在堤岸邊設置潮汐告示牌提醒，並在至高點守望哨以望遠鏡觀看民眾在沙洲狀況，另外也會在滿潮前三、四小時透過廣播或進入灘地逐一勸離，大多數民眾都會配合。如果潮水已漲上來水位太深，即與同仁出動沙灘車前往救援，減少憾事發生，看到大家都平安一切都值得。
柯振中提醒，出海口灘地十分廣闊，統計受困的人以第一次造訪最多，民眾第一次前往不瞭解地形，可以到安檢所或看一下港區的告示牌掌握漲潮時間，確保自身安全，另在海上有發生危安情況可用手機撥打118專線求援，還有最好不要夜間到水域遊憩。