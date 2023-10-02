六輕外灘「海底撈」易受困 岸巡當守護天使

濁水溪出海口麥寮六輕北堤外灘地生態豐富，吸引民眾前往挖貝類（大圖），不過這裡屬包圍式海域，漲潮時易受困，幸好有海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所一群守護天使保護民眾安全（右2圖）。（記者黃淑莉攝）

2023/10/02 05:30

滿潮前逐一勸離 危險海域近2年無溺水傷亡案件

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪出海口六輕北堤外灘地有豐富的白蛤、赤嘴等貝類，退潮時常見許多民眾前往這處廣大的灘地尋「野味」，也有家長帶著孩子來體驗，但不少人挖到忘我，發現時已漲潮受困沙洲；海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所為避免民眾受困發生憾事，在滿潮前三、四小時即透過廣播提醒，或步行進入灘地逐一勸離，遊客稱許他們是岸巡守護天使。因此，這處危險海域近二年來未曾發生溺水傷亡案件。

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六輕北堤外的濁水溪出海口灘地假日經常湧入數百人潮，堤防停滿上百輛汽、機車，全都是慕名來挖貝類的遊客，許厝寮安檢所值班人員一刻也不敢大意，遇到遊客就提醒要注意潮汐時間、注意安全。

安檢所長柯振中︰濁水溪出海口屬包圍式海域

許厝寮安檢所所長柯振中從事海巡工作廿六年，其中在雲林服務廿四年，對雲林岸際潮汐特色及海域潛藏的危險很熟悉；柯振中指出，濁水溪出海口因地形關係，漲潮時海水是從岸際開始向海上包圍，屬包圍式海域，不像民眾一般認知漲潮海水是從外海慢慢向岸際漲上來，所以遊客發現海水漲到腳踝，實際四周都已被海水包圍，加上灘地有溝床海水淹沒無法分辨，任意移動恐發生危險。

柯振中說，救生救難是海巡為民服務之一，到灘地找野味，有人是為生計貼補家用，有人是帶孩子來放電或休憩；防患未然，許厝寮安檢所除向上級爭取在堤岸邊設置潮汐告示牌提醒，並在至高點守望哨以望遠鏡觀看民眾在沙洲狀況，另外也會在滿潮前三、四小時透過廣播或進入灘地逐一勸離，大多數民眾都會配合。如果潮水已漲上來水位太深，即與同仁出動沙灘車前往救援，減少憾事發生，看到大家都平安一切都值得。

柯振中提醒，出海口灘地十分廣闊，統計受困的人以第一次造訪最多，民眾第一次前往不瞭解地形，可以到安檢所或看一下港區的告示牌掌握漲潮時間，確保自身安全，另在海上有發生危安情況可用手機撥打118專線求援，還有最好不要夜間到水域遊憩。

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