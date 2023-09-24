專家研判 過量金屬粉釀氫爆

明揚大火時序

2023/09/24 05:30

廠內有大量鈦、鎢、鎂等化學物質 恐是爆炸主因

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明揚科技屏東廠大火釀重大傷亡，現場發生疑似粉塵爆炸，並導致火勢迅速延燒，對於這樣的恐怖狀況，長期在工廠服務的台大化學博士許先生分析，高階高爾夫球製造需要大量鈦、鎢、鎂等化學物質，若當時環境有濕氣的情況就可能產生氫氣、氧氣爆燃，在密閉廠房會形成「氫爆」，類似日本福島核災的爆炸情況。

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「光是丁二烯及過氧化物不至於爆炸！」許博士分析，高階高爾夫球製造除了合成橡膠，還有丁二烯及過氧化物及金屬粉。明揚代工生產的高爾夫球種類，包括練習球、二層高爾夫球、三層高爾夫球、四層高爾夫球以及高階比賽球等，其中專注研發生產製造二層的彩色球、三層到多層的高階球，裡面可能有大量鈦、鎢、鎂等化學物質，才是塵爆的主因。

許博士指出，火勢一開始時派遣的消防人員不多，明顯就是丁二烯及過氧化物可能未控制好溫度引發燃燒，但廠房內可能有大量的鈦、鎢、鎂等化學物質，消防弟兄進入廠區時，可能遇廠區內的灑水系統或一開始廠方人員以水降溫，造成瀰漫的粉塵遇濕後，瞬間達八百度以上高溫分解成氫氣、氧氣，尤其高階化工使用的可能是微米級金屬粉，更會在密閉廠房內快速化學反應形成「氫爆」，爆炸聲響遠到幾十公里外都感受得到。

丁二烯及過氧化物不至於爆炸

「現場是否因過量的金屬粉引發爆炸，可能要後續調查」，許博士表示，一般工廠容許現場堆置的化學物質都是「當天量」，而丁二烯及過氧化物頂多是產生火勢，不至於瞬間大爆炸，現場倉庫是否堆置過量的金屬粉末，有待調查單位進一步了解。

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