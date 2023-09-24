明揚大火》大體皮膚15萬cm²儲備 隨時可投入救援

台灣燒傷暨傷口照護學會理事長黃慧夫指出，目前國內大體皮膚存量約15萬平方公分，足以應付治療需求。（資料照）

2023/09/24 05:30

各地醫療院所合作救治傷患 衛福部啟動緊急醫療網

〔記者邱芷柔、吳書緯、羅欣貞／綜合報導〕屏東明揚工廠大火引發氣爆造成嚴重死傷，屏東、高雄、台南等地醫療院所通力合作救治傷患，衛福部也啟動緊急醫療網待命、次長王必勝南下協調。台灣燒傷暨傷口照護學會理事長黃慧夫指出，全台燒燙傷醫師團隊隨時待命，全島一心，經盤點庫存，目前有十五萬平方公分的大體皮膚儲備，可應付需求，隨時都能投入救援。

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王必勝︰醫療狀況穩定

明揚國際科技工廠前晚大火致逾百人死傷慘劇，衛福部長薛瑞元昨表示，次長王必勝前晚已南下屏東協助跨區醫療調度，事發後已啟動緊急醫療網。王必勝表示，前晚就醫人數超過百人，緊急調度分散在二縣市十家醫院，目前醫療狀況穩定，感謝很多醫院待命、召回人員、啟動大量傷患機制，證實平時演練不錯。

而深度燒燙傷經過清創後，傷口裸露會有細菌感染、體液及電解質流失、嚴重時還會引發敗血症，危及生命，因此必須將傷口覆蓋，燒燙傷後約三到五天就會有植皮需求。

黃慧夫也說，北部各大醫學中心也在事發後立即整備，隨時支援轉診需求，而過去因八仙塵爆，建議衛福部在二○一九年成立的台灣國家皮庫，這次能派上用場。

黃慧夫說明，八仙塵爆當時國內約有五百人受傷，政府從國外進口了七十萬平方公分的皮膚，而此次屏東事件初估受傷人數約一百人、為八仙塵爆的五分之一，經盤點目前國內皮庫存量約有十五萬平方公分，足以應付需求。

國內皮庫當天就能送達

黃慧夫也說，當年八仙塵爆從進口皮膚到救治病患，歷時十五天，而現在國內皮庫當天就能送達。他強調，無法預測災害何時發生，但國內燒傷醫師團隊隨時準備應付突發狀況，如今證明準備方向正確。

國內整型外科權威、台北榮總副院長馬旭也提到，所有外傷中最嚴重就是燒傷，治療過程複雜且住院時長，急性期過後需要做清創、皮膚移植，讓皮膚恢復完整，避免感染威脅，病況穩定後還得接受長期復健及心理治療，需要親友支持陪伴，協助患者挺過難關。

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