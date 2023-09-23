冷氣砸死政大女 老闆「不思悔改」從重量刑

今年七月新北市板橋發生冷氣砸死政大女事件，圖為意外現場。（資料照）

2023/09/23 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕今年七月廿日中午新北市板橋發生冷氣砸死人意外，政治大學廿一歲黃姓女大生在新埔捷運站外的公車亭慘遭路旁大樓十七樓從天而降的冷氣機砸中身亡；新北地檢署查出，金耀冷凍空調公司負責人劉智輾，為節省人力經費，明知工人李建邦缺乏安裝直立式窗型冷氣的經驗與專業知識，仍輕率任由李施作，李男亦未按說明書步驟施工，昨依過失致死罪嫌起訴二人，並認定劉男推卸責任、不思悔改，建請法官從重量刑。

死者黃女當天與胞姊從八里住處欲至新店的駕訓班學開汽車，在新埔捷運站外的公車亭換搭公車時，慘遭天外飛來的冷氣機砸中死亡，警方查出是一旁大樓十七樓的王姓房客找工人裝冷氣，李男施作時不慎所致。

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檢方調查，李男與劉男簽立宅配安裝合約書，論件計酬，當日前往安裝三洋直立式窗型冷氣，但李沒有安裝這種冷氣的經驗，又因夥伴離職，未依行規由兩人施作，自己獨自施工。

檢方調查，李男誤認該機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別，也未詳閱安裝說明書，還臨時打電話向劉男求助表示不會裝、請教如何裝，未按步驟施工，更未設置防止脫落機制，致使冷氣墜樓。李男認罪，劉男不認罪，辯稱他與李男有簽約，發包由李男承攬，事故與他無關，不願負責。

檢方認為，劉男明知李男欠缺安裝經驗，卻仍為節省成本，任由李輕率施工，李致電求助時，仍未命令他停工或派人協助，也有過失，將二人起訴。

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