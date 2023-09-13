首件國民法官判決 可望一審定讞／殺夫判七年兩個月 檢辯都不上訴

季姓婦人殺夫，一審判七年兩個月，她表示接受判決，不會上訴。 （資料照）

2023/09/13 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕六十三歲季姓婦人因長期遭受家暴，去年趁七十二歲范姓丈夫酒醉熟睡之際殺夫，一審新北地院依殺人罪判處季婦七年兩個月徒刑，這是司法史上第一件由國民法官共同審理做成的判決，據了解，由於檢、辯雙方都接受一審判決、無意提出上訴，全案近日可能就此確定。

後悔殺夫 婦接受判決

季婦的委任律師葛彥麟表示，季婦很後悔犯下殺夫案，接受一審判決結果，不會提出上訴，她的家屬則認為，雖然死者家暴不對，但季婦選擇殺夫並不妥當，應有更好的方法，接受一審判決；檢方亦表示尊重一審判決結果。

請繼續往下閱讀...

檢方也尊重一審判決

這份由國民法官與職業法官共同審理，再由職業法官撰寫的判決書已出爐；判決書指，去年十一月卅日凌晨一時許，季婦趁丈夫范男熟睡之際，持菜刀、鐵鎚、水果刀砍殺再自首，審理時季婦主張長期遭家暴，爭取刑法五十九條「情堪憫恕」酌減其刑。

合議庭判定，季婦確實長期遭家暴，但她侵害的是被害者最重大的生命權，案發前一晚被害者並未施以肢體暴力，季婦當下未遭受立即危險，非陷於不得不殺害被害人的求生困境中，且她在案發前有獲保護令，社工及家防官亦有要提供庇護處所，季婦予以拒絕，她並非處於孤立無援狀態，仍有循其他管道保護自身免受家暴可能性。

合議庭雖不同意依情堪憫恕減刑，但依自首規定減輕其刑，並審酌季婦是為脫離長期家暴而犯案、案發前數月雙方關係惡化，家暴頻率增加，季婦躲往二姊家的避風港被死者發現，但拒絕庇護。前一晚死者未施暴，季婦犯案時下手力道猛烈，殺意甚堅，並潑灑強鹼液體，手段凶殘、犯後認罪，其子女表示原諒、死者兄妹請求依法公正審判、弟弟則表示無法原諒季婦等因素後，作出上述判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法