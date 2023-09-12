仰德大道4死車禍 維修技師判3年半定讞

台北市陽明山仰德大道4死8傷車禍現場。（資料照）

2023/09/12 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北市陽明山仰德大道六年前發生「信詠工程」混凝土泵浦車「完全無煞車」失控衝撞廿二輛轎車、機車及民宅，釀四死八傷慘劇；駕駛阮英貴死亡獲不起訴。一審另依過失致死罪判信詠負責人陳美蘭四年二月、維修技師盧志宏三年六月；二審改判認罪的陳女二年、緩刑五年，拒絕認罪盧男刑期不變。全案僅盧上訴，最高法院駁回定讞。

車行女老闆認罪獲緩刑

二○一七年七月十九日上午交通尖峰時段，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經北市陽明山仰德大道三段下山路段，以逾五○公里時速撞上一輛轎車，並衝進對向停等紅燈車陣，短短五秒將廿二輛汽、機車往前推擠如鏟雪一般，並波及四戶民宅。

請繼續往下閱讀...

意外造成四人死亡，包括阮英貴、轎車駕駛何宗益、文化大學美術系助教且為前中研院院長翁啟惠姪子的翁竟期、參加暑修的文大戲劇系女學生陳羿陵，另有八人輕重傷。

一審士林地院指維修技師盧志宏更換差速器時，未詳細檢查，導致固定螺帽脫落，中央傳動軸進而掉落，致引擎煞車失效，為車禍主因；陳美蘭明知車輛嚴重超載且手煞車已遭拆除，竟容忍該車繼續行駛而釀禍，應共負過失致死責任，判陳四年二月、盧三年六月。

二審高院因陳女認罪，改判二年、緩刑五年；盧男否認犯行又未達成和解，仍判三年六月。最高法院駁回盧的上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法