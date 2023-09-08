疑天坑案涉貪 竹縣工務處長住處搜出百萬現金

檢調昨搜索新竹縣政府工務處長江良淵辦公室和住所以及工務處建管科，將江良淵和建管科一名承辦科員帶回訊問。（資料照）

2023/09/08 05:30

檢調發動搜索 帶回江良淵及建管科承辦人

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署昨天指揮新竹縣調查站，搜索新竹縣政府工務處長江良淵辦公室和住所以及工務處建管科，將江良淵和建管科一名承辦科員帶回訊問。外傳這波搜索行動跟竹北「豐采五二○」建案所引發的天坑事件有關，且疑似在江良淵住處搜出可疑現金高達一百多萬。新竹地檢署主任檢察官、發言人鄒茂瑜證實確有查緝行動，全案漏夜偵訊當中。

縣長楊文科稱尊重司法調查 盼毋枉毋縱

縣長楊文科說，尊重司法調查，希望能儘速查清真相，毋枉毋縱。據了解，早在被搜索前就盛傳江良淵已準備申請退休，沒想到昨天卻被搜索和約談。

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這是楊文科兩任縣長期間第二個被檢調帶走的工務處長，前任工務處長林鶴斯被控二○一八年擔任竹縣府工務處技正期間，涉嫌協助桃園市的萬喬豐工程技術顧問公司取得新竹縣府發包的道路及橋樑安全檢測相關標案，收受十五萬元賄款，被桃園地檢署搜索帶走調查後起訴求處重刑，全案審理中。林鶴斯因本案被羈押禁見後，改由江良淵接工務處長迄今。

今年四月廿七日位於豐邑機構「豐采五二○」建案旁的竹北市莊敬六街，突然破了一個大洞，一輛停放在路邊停車格的特斯拉慘遭「天坑」吞噬，震驚全國，自此引發周邊許多集合式的大樓住戶心理上的強大陰影，因為最後縣府認定這個「竹北天坑」的禍首就是「豐采五二○」建案。

縣府工務處立刻邀集專家成立專案小組調查事發原因和責任歸屬，以及善後處理方式等，並把全案主動移送新竹地檢署調查，沒想到昨天就傳出檢調偵辦的矛頭指向工務處長江良淵，直接鎖定他的住家和辦公室以及建管科承辦人員發動搜索約談。

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