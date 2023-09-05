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大人在客廳看電視 小一女童墜９樓亡

女童墜樓的大樓外觀。（民眾提供）

女童墜樓的大樓外觀。（民眾提供）

2023/09/05 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區驚傳女童墜樓意外，一名今年剛上小學一年級的戴姓七歲女童，昨下午被發現從九樓住處墜落，社區管理員發現緊急報案送醫，經搶救仍因傷勢過重，宣告不治，至於墜樓原因正由警方進一步調查釐清。

管理員通報 媽才知出事

經查，女童與二十八歲廖姓母親住在這棟社區大樓，昨下午一點多，社區管理員突聽到一聲巨響外出察看，驚見住在九樓的女童倒臥路旁，當場失去生命跡象，趕緊通報一一九並告知女童母親，經緊急送往中國醫藥大學附設醫院，女童因全身多處骨折，傷勢嚴重，宣告不治。

窗戶有掌印 無防護設施

轄區第四警分局獲報趕往並通知鑑識小組採證，在女童房間窗戶通道牆上發現疑似女童鞋印，窗戶上也發現疑似女童指掌印，由於窗戶外沒有鐵窗等防護設施，初步懷疑係女童因好奇玩耍或不明原因不慎摔落，女童母親則說，當時在客廳與同樣放颱風假的同居男友看電視，女兒獨自在房間，直到管理員通知才驚知出事。

警方表示，經查女童無兒少保護、也無家暴紀錄，但仍須觀察女童身上有無新舊傷，以釐清女童家庭狀況，至於墜樓確實原因，將報請檢方相驗進一步鑑定釐清。

據了解，早期防墜措施多半結合防盜設計，雖然不易破壞，但鐵窗、欄杆空隙也較大，不美觀也較無法確實達到保護作用，且有些未經管委會同意還不能加裝，目前有防墜窗、窗檔、格柵或隱形鐵窗可供選擇，也可加裝兼具安全與通風效果的窗戶安全鎖，值得家中有學童或幼童的家長注意及防範。

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