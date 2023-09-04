賣黑心口罩牟利 合康連鎖藥局負責人判刑

被告偽造的黑心口罩外盒讓民眾信以為真。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/09/04 05:30

沒收犯罪所得千餘萬元

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕知名連鎖合康藥局明知上游廠商未提出口罩證明文件，疫情期間仍陸續購入大批黑心口罩，並自行設計印製標示品名，貼在口罩包裝袋上，配送至旗下各藥局販售，讓民眾誤以為是醫療口罩而購買，新竹地院依詐欺取財等罪判處合康負責人、營運長與廠商等人一到四年不等徒刑，並沒收犯罪所得千餘萬元。

法官痛批罔顧人民健康

法官痛批，被告等人明知案發時疫情嚴峻，國人對於醫用口罩需求量大，竟為牟取私利，罔顧人民安全健康，且侵害多家合法公司權益，更使消費者因而受害，造成損害情節重大。

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法官調查，七禧公司業務員陳明傑二○二○年偽造印有美國食品藥物管理局等字樣的口罩紙盒，宏廷國際貿易負責人侯嘉煒因國內爆發疫情，民眾對於口罩需求迫切，仍向陳明傑進貨該口罩紙盒。

合康公司負責人何夢婷與營運長陳炳奎明知侯嘉煒未提出任何口罩來源證明或廠商授權證明，仍向侯購買來源不明的黑心口罩，且為提高消費者購買意願，何夢婷、陳炳奎自行印製各合法公司標籤貼紙，貼在向侯進貨的裸包口罩上，再由合康公司配貨給合康連鎖藥局各分店，並以醫用口罩名義賣給消費者。

侯嘉煒、陳明傑明知宏廷的產品是黑心口罩，為了在藥局內販售，由陳明傑偽造合法公司口罩紙盒賣給侯嘉煒，由侯載送至藥局裝填黑心口罩販售。

法官依共同詐欺取財等罪判何夢婷三年、陳炳奎二年十月、陳明傑二年八月、侯嘉煒四年。合康公司依醫療器材管理法販賣非法製造醫療器材罪處罰金四十萬元。

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