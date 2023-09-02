罰占路攤商 屏警執法道路暢通

警方取締首日，建國市場的交通大幅改善，汽車也能開進來了。（記者葉永騫攝）

2023/09/02 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市建國市場、建華一街附近攤販長期占用路邊設攤，攤位超出道路白線及侵入機慢車道，造成車輛難以通行，屏東警分局八月份協同里長進行勸導，昨天首日執法強力取締，依道路交通管理處罰條例開出三張罰單，處以一千二百元罰鍰，攤商見執法嚴格立即退縮在道路外，讓建華一街難得恢復交通順暢。

屏東市建國市場附近，建華一街路上長期設有超過五十多家路邊攤，業者擺攤販售商品占用機慢車道，加上購買民眾違停機車，人潮湧現下，不但汽車無法通行，機車行駛也要很小心才能避免碰撞，讓附近居民很「感冒」，認為環境及安全有影響，多次向警方檢舉，屏東警分局昨起取締違規設攤。

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警方昨出動數名警力前往建國市場附近巡查，發現仍有少數攤商將攤位放置在紅線外占用道路，警方依法開單告發，多數攤商則主動將攤架往後移往道路白線後方，周邊交通變順暢，汽車也能出入，首日警方計開出三張罰單，未來執法將持續進行。

屏東警分局表示，依道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第一款規定，對於未經許可在道路擺設攤位的業者，處一千二百元到二千四百元以下罰鍰，另外攤棚、攤架，不問屬於受處罰人所有與否，得沒入，希望做到還路與民。

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