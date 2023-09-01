偷遍西部 10條通同性女情侶 帶草蓆以車為家

潘姓女子(前)與吳姓女友偷遍台灣西部被捕。（ 記者吳仁捷翻攝）

2023/09/01 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警淡水分局查緝轄內夾娃娃機店竊案，以車追人，昨攔獲潘姓女駕駛及其吳姓女友，赫見潘女被台南地院等單位，發布竊盜等七件通緝、吳女則被台南地院發布毒品、竊盜等三條通緝；警方更查出，潘、吳這對同性情侶，去年底因持鐵鍬破壞淡水一間娃娃機店內機台，偷銅板被逮，這次更借友人車輛犯案、四處亡命，兩人偷遍台灣西部，車上的草蓆就是平日在公園、停車場過夜使用，讓警方不勝唏噓。

淡水區一間夾娃娃機店十五日遭竊，損失近一萬元零錢，警方調閱監視器鎖定接應者涉案車輛，隨後因二女遲未歸還車輛，車主擔心吃上刑責，提告侵占；警方昨晨發現涉案車輛發動圍捕，在淡水區淡金路與忠愛街口攔獲。

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警方查出廿六歲潘女被台南地院及基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南等地檢署發布竊盜、侵占、偽造貨幣等七案通緝；廿七歲吳女則被台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等三案通緝。

據了解，二女去年底才因持工具破壞娃娃機台偷走零錢，被淡水警分局查獲，未料兩嫌交保後持續犯案，且向朋友借車代步卻遲未歸還，害車主險背黑鍋。

潘女辯稱，為籌措罰金四處擺攤工作，才沒到地檢、地院報到；員警在車上查扣犯案用斧頭、鐵棍等多項破壞工具，還有一捆草蓆，潘女不好意思透露，兩人缺錢，平日以車為家，除了睡車上，有時也在公園、停車場鋪草蓆過夜。

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