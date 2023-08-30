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攝影團拍裸女 釣客偷拍分享網瘋傳

基隆地檢署依違反個人資料保護法將吳男起訴。 （資料照）

基隆地檢署依違反個人資料保護法將吳男起訴。 （資料照）

2023/08/30 05:30

廖女發現提告 吳男被依違反個資法起訴

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子去年九月十六日下午，騎車行經濱海公路時，發現有一組攝影團隊正在拍攝，透過反光板縫隙看見有一女子全身裸露，吳男竟拿出手機拍下畫面，雖遭制止，事後仍將影像傳給友人，最終被上傳到網路，引發熱議。被拍攝的廖姓女子發現後，對吳男提出告訴。基隆地檢署偵結，依違反個人資料保護法將吳男起訴。

吳男不顧廖女阻攔 拍照離去

檢警調查，三十歲廖姓女子為了拍攝裸體藝術照，找來攝影團隊到新北市瑞芳地區濱海公路上各個景點拍攝，過程中褪去全身衣物，與大自然合影；而揹著釣具的吳姓男子路過該路段時，竟拿出手機拉近鏡頭朝廖女身上對焦，不顧廖女阻攔，拍下其裸照後離去。

事後，吳男將照片傳給黃姓友人觀賞，但卻不知為何被上傳到網路論壇上，引起網友討論；廖女發現自己居然就是影中人後，憤而對吳男提告。

警方依照廖女提供的時間及車牌號碼，調閱周邊監視器以車追人，鎖定吳男後，通知他到案說明。而吳男接獲警方通知後，還與黃姓友人商討要如何刪掉兩人之間的對話紀錄，但到了警局，吳男見事證明確，也承認有拍攝廖女的裸照。

檢察官調查後認為，個人資料保護法所稱個人資料，是指自然人的姓名、出生年月日、身分證字號、職業、教育、家庭等等，及其他得以直接或間接方式辨識個人資料，而身體特徵具有一定的生物上辨別性，「臉部」則是身體常見可辨識特徵，而吳男未經廖女同意或許可拍下含有個人臉部及裸露生殖器的照片，傳給他人觀看，雖未牟利，但已損害廖女人格利益，故依違法個人資料保護法將他起訴。

廖女涉妨害風化部分不起訴

此外，警方也依照妨害風化罪將廖女函送法辦，但因廖女宣稱自己是在拍藝術照，指與天空、沙灘等風景合影，並無猥褻動作及行為，且有專業攝影團隊協助；檢察官調查後，認定廖女行為未構成妨害風化罪，不起訴處分。

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