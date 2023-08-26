為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

塑膠袋破底燙傷老闆娘 廠商判賠43萬

老闆娘燙傷示意圖

老闆娘燙傷示意圖

2023/08/26 05:30

法官︰生產有瑕疵 才使提袋人受傷

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣胡姓麵店老闆娘，長年使用耐熱一百度的「聚丙烯」耐熱塑膠袋，裝盛熱食供顧客外帶，前年一月她在裝盛熱湯時，塑膠袋底部「落底」破裂，使得熱湯全灑在她身上，導致六％體表面積二度燒燙傷。胡女認為塑膠袋底部有未完全密封的瑕疵，向生產廠商求償，彰化地院法官認為該批塑膠袋因生產瑕疵，導致破底致胡女受傷，有因果關係，判塑膠袋廠商必須賠償她四十三萬多元。可上訴。

胡女右上臂二度燒燙傷 喪失排汗功能

判決書指出，胡女在彰化市經營一家陽春麵店，長年向蔡姓中盤商採購由台南市某塑膠袋工廠生產的「聚丙烯」（簡稱PP）塑膠袋，做為裝盛外帶湯麵或熱湯使用，該款塑膠袋具備承受攝氏一百度的高耐熱度，使用多年來均未發生落底意外。

前年一月間，胡女將客人外帶的熱湯裝入該款塑膠袋時，塑膠袋底的封口處竟因黏封不牢固而破裂，熱湯大量洩出，澆淋在胡女右上肢上，胡女緊急送醫治療，右上臂有六％體表面積二度燒燙傷，傷部喪失排汗功能。

胡女控告塑膠袋廠商負責人跟蔡姓中盤商刑事過失傷害，但廠商負責人過世，檢方處分不起訴，但偵查時有當庭勘驗該一批、同一包塑膠袋，發現其他塑膠袋的袋底也是未完全封住，足以認定該批生產過程確有瑕疵。胡女轉提民事訴訟，求償醫療費、精神慰撫金等共九十四萬元。

法官調查，事件發生後，塑膠工廠在改版的塑膠袋包裝上，加註警語「盛裝高溫液體，需注意使用，避免燙傷」，可證該塑膠袋確實可用來盛裝湯麵或熱湯，但因生產有瑕疵，才使胡女受傷。

法官認為胡女是因該批塑膠袋的瑕疵而受傷，製造廠商應負損害賠償責任，審酌後判應賠償四十三萬多元。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播