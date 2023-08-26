塑膠袋破底燙傷老闆娘 廠商判賠43萬

老闆娘燙傷示意圖

2023/08/26 05:30

法官︰生產有瑕疵 才使提袋人受傷

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣胡姓麵店老闆娘，長年使用耐熱一百度的「聚丙烯」耐熱塑膠袋，裝盛熱食供顧客外帶，前年一月她在裝盛熱湯時，塑膠袋底部「落底」破裂，使得熱湯全灑在她身上，導致六％體表面積二度燒燙傷。胡女認為塑膠袋底部有未完全密封的瑕疵，向生產廠商求償，彰化地院法官認為該批塑膠袋因生產瑕疵，導致破底致胡女受傷，有因果關係，判塑膠袋廠商必須賠償她四十三萬多元。可上訴。

胡女右上臂二度燒燙傷 喪失排汗功能

判決書指出，胡女在彰化市經營一家陽春麵店，長年向蔡姓中盤商採購由台南市某塑膠袋工廠生產的「聚丙烯」（簡稱PP）塑膠袋，做為裝盛外帶湯麵或熱湯使用，該款塑膠袋具備承受攝氏一百度的高耐熱度，使用多年來均未發生落底意外。

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前年一月間，胡女將客人外帶的熱湯裝入該款塑膠袋時，塑膠袋底的封口處竟因黏封不牢固而破裂，熱湯大量洩出，澆淋在胡女右上肢上，胡女緊急送醫治療，右上臂有六％體表面積二度燒燙傷，傷部喪失排汗功能。

胡女控告塑膠袋廠商負責人跟蔡姓中盤商刑事過失傷害，但廠商負責人過世，檢方處分不起訴，但偵查時有當庭勘驗該一批、同一包塑膠袋，發現其他塑膠袋的袋底也是未完全封住，足以認定該批生產過程確有瑕疵。胡女轉提民事訴訟，求償醫療費、精神慰撫金等共九十四萬元。

法官調查，事件發生後，塑膠工廠在改版的塑膠袋包裝上，加註警語「盛裝高溫液體，需注意使用，避免燙傷」，可證該塑膠袋確實可用來盛裝湯麵或熱湯，但因生產有瑕疵，才使胡女受傷。

法官認為胡女是因該批塑膠袋的瑕疵而受傷，製造廠商應負損害賠償責任，審酌後判應賠償四十三萬多元。全案仍可上訴。

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