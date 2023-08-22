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罔顧飛安 偷航廈電纜 法院重判22個月

鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪破壞桃園機場電纜，企圖偷竊變賣牟利，造成二航廈大停電，桃園地院今依民航法強暴危害飛航安全罪將2人判刑。（記者余瑞仁攝）

鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪破壞桃園機場電纜，企圖偷竊變賣牟利，造成二航廈大停電，桃園地院今依民航法強暴危害飛航安全罪將2人判刑。（記者余瑞仁攝）

2023/08/22 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場第二航廈去年三月十一日傍晚發生大停電，警方調查發現是鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪蓄意破壞電纜，企圖偷竊變賣牟利，造成航廈大停電。桃園地院昨審結依民航法強暴危害飛航安全罪，將鍾、徐人分別判處一年十月及一年六月有期徒刑。

判決指出，鍾男因欠債欲竊取桃機第二航廈地下二樓貓道上的高壓電纜線變賣，夥同徐男於去年三月十一日傍晚五點至六點多，由鍾男持電動棘輪式電纜剪爬上貓道，徐男傳遞飼料袋給鍾男準備裝剪下的電纜，並於下方把風。

鍾男剪取電纜線過程中，因電纜剪尖刀接觸到電纜中間導體，造成短路而釀成大停電，且電纜剪尖刀與電纜黏著，產生火花及爆炸聲響，二人慌張逃離；電纜遭破壞造成二航廈美食街大停電；南登機長廊（C區）機坪投光燈因停電而閃爍；C9號登機門離場班機使用的橋電因失去供電，致航機瞬間斷電；C5號登機門的長榮航空班機於執行空橋退橋作業時，因空橋失去供電，致空橋自動追平功能喪失，危害飛航安全及設施。

法官審酌，飛航安全與設施維護，關乎人民生命、身體及財產安全，鍾男、徐男曾多次竊盜經判刑並執行完畢卻無悔悟，鍾男僅因為求清償欠債而持電纜剪剪取第二航廈電纜，徐男也不顧飛航安全加入犯罪，二人嚴重危害飛航安全及設施，且犯後未賠償損失，審結依強暴危害飛航安全罪論處。

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