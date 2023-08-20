76歲阿嬤回歸 搭公車面交情趣用品

林秀英剛切完腫瘤以後比較瘦，現在沒事做又胖起來，只不過現在走路要拿拐杖。（林秀英提供）

2023/08/20 05:30

〔記者王捷／台南報導〕還記得台南一中旁的「情趣阿嬤」嗎？七十六歲的「情趣阿嬤」林秀英，開情趣用品店卅五年，兩年前因罹癌歇業，現在健康狀況回穩，她說一個人在家好無聊，雖然歇業兩年多，但有些熟客會訂購商品，她還會搭公車去面交；問她這樣「甘會和（台語：划算嗎）」？她笑說，反正她搭公車不用錢。

甘會和？笑回搭公車不用錢

林秀英以前經營的情趣用品店「鍾愛一生」，就在台南東區的勝利路上，附近就是成大校區跟南一中，卅五年前社會風氣還保守的年代，她就開始賣情趣用品，因林秀英很健談，很多第一次來消費的學生都對她印象深刻，兩年多前林秀英掛上紅布條「七十三歲阿嬤不賣了」，一夕爆紅。

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疫情期間台南常出現店家「假熄燈」，在網路公布歇業，但賺到流量後，過沒幾天又宣布重新開張，不過林秀英說不做了就不做，因為她罹癌，趁著租約到期，乾脆關店回老家。

走路拿拐杖 想當義工被拒絕

如今兩年多過去，林秀英治療後的健康狀況穩定了，但女兒長大、連孫女都有工作，一個人在家覺得無聊，想找點事做，但是現在走路需拿拐杖，連當義工也被拒絕。

林秀英說，以前開店時進的貨都還堆在老家，廠商的電話她也都留著，隨時打電話就能叫到貨，她也曾有再開店念頭，但考量店租每月兩萬多元，賺的都給房東了，她也想過在老家開店，但鄉下地方民情又不適合，打消念頭。

林秀英已關店兩年多，至今仍有熟客會打電話跟她寒暄、訂購情趣商品，她幾乎都只算成本價，還會搭公車送貨面交，被問到這樣划算嗎？林秀英笑說，反正她搭公車又不用錢。

兩年多前「情趣阿嬤」林秀英在高掛紅布條寫著「阿嬤73歲不賣了」一夕爆紅。（Chyun Kae Su授權使用）

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