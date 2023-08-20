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警舉牌奏效 頭北厝成員散了

台北市警中山分局分局長陳金城指揮員警舉牌，喝令穿有「頭北厝」幫派字樣的成員立即解散離開。（記者邱俊福翻攝）

台北市警中山分局分局長陳金城指揮員警舉牌，喝令穿有「頭北厝」幫派字樣的成員立即解散離開。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/20 05:30

「禁黑幫聚集」新法上路首發威

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警中山分局昨因應萬國幫洪姓大老的告別式，動員大批警力進行約制、盤查，避免黑幫公開聚集與防制治安事件，期間有一群黑衣人穿著列管的北市萬華區「頭北厝」幫派字樣的服飾到場，警方認為違反新修正組織犯罪防制條例的「禁止黑幫聚集公共場所」規定，舉牌命令解散，該團體成員隨即解散離開現場。

這是今年五月組織犯罪防制條例修正案公布實施後，警方首度舉牌約制黑幫公開活動要求解散的案例。

著幫派字樣服飾

出席公祭令解散

竹聯幫明仁會等黑幫，今年初陸續高調舉辦春酒，引起社會議論，立法院為此通過組織犯罪防制條例修正案，新法規定只要明示或暗示自己是黑幫，在公共場所聚集三人以上，經警方舉牌三次不解散者，最重可判刑三年、併科三百萬元罰金，亦即所謂的「明仁會」條款。

昨天下午萬國幫洪姓大老的告別式在北市第一殯儀館舉行，警方事前即先行告誡、約制有意到場者遵守「不動員、不串聯、不以幫派之名義參加」原則，警方並規劃指揮組、盤查組、蒐證組、移辦組、特勤組等共六十名警力，在現場蒐證、約制、盤查，加強防止治安事件，共計盤查三六五人。

警方勤務期間，發現有參加公祭者接受警方盤查進入會場後，刻意換穿某宮廟服飾，且衣服上印有「頭北厝」地方聚合組織名稱，中山分局長陳金城見狀，當場告誡制止，部分人馬上更換其他服裝，但仍有少數仍穿著幫派服飾，陳金城遂指揮第一次舉牌及宣讀法令，命令其解散，該團體成員見狀，立即解散離開現場。

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