貪部隊7990元洗衣機 前金防部參謀長重判12年

前金防部參謀長林帝志被判1 2年，褫奪公權3年。 （資料照）

2023/08/14 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志（現改名林承家）在任內涉嫌將公家採購、價格七九九○元的洗衣機跨海寄回台南市的家中據為己有，涉及貪污治罪條例經檢方起訴，金門地院審酌他在犯後仍飾詞狡辯、沒有悔意，以觸犯侵占公用財物罪判刑十二年，褫奪公權三年，仍可上訴。

林帝志 觸侵占公用財物罪

判決書指出，林帝志在二○一七年七月一日至二○一九年十月四日擔任金防部的少將參謀長，在二○一七年十二月，他得知金防部後勤處為官兵採購洗衣機，他提議要為金防部鄭姓副參謀長添購一台，指示下屬將一台洗衣機先放在參謀長辦公室，表示等鄭姓副參謀長從台灣返回金門時再交接給鄭。

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指示下屬將洗衣機寄回家

判決書指出，鄭姓副參謀長後來表達不想更換洗衣機，林帝志仍將這台洗衣機放在自己辦公室的庫房內，他明知是公物，在二○一八年一月指示不知情的蘇姓駕駛兵等人，將洗衣機以紙箱包裝後運到林帝志位於台南市的住處，收件人是林妻，占為己有。

遮掩犯行 偷偷將洗衣機運回營區

判決書指出，軍方後來接獲檢舉展開調查，林帝志為遮掩犯行，自費八千元交給蘇姓駕駛兵等人，指示到金門一家電器門市購買同型號的洗衣機再運回營區，後來覺得不妥，又將自購洗衣機運到不知情的金門陳姓友人住處，還請託陳姓友人出具一張洗衣機存放證明書，最後又從台南市家中將占為己有的洗衣機再運回金門部隊，意圖掩蓋犯行。

判決書表示，林帝志身為金防部少將參謀長，竟圖私人不法利益，以參謀長的尊崇地位仍侵占七九九○元的公用洗衣機，犯後為掩飾犯行而故意購買相同型號洗衣機想魚目混珠，並在案件爆發後請友人協助圓謊，從偵辦之初至審理終結均無悔意，犯後態度明顯失當。

據了解，林帝志在軍中因募兵成效良好，前景原本看好，如今卻因貪小便宜且犯後態度不佳，為了一台價值七九九○元洗衣機遭判十二年的重刑。

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