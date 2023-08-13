詐團新招／寄實體信 冒證券公司誘掃碼拐錢

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2023/08/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕現今假投資詐騙集團，幾乎都是透過網路施行詐術，但近來出現「絕跡」已久的傳統寄件手法，反而成為新的詐騙招式！該詐團冒充某證券公司，直接寄實體信廣告到府，以「提升服務功能」、「輕鬆致勝」話術，散佈假投資詐欺訊息，並留下QR CODE及LINE ID，誘騙民眾加入投資群組，設局行騙，有民眾接獲信件後機警查證，並向刑事局「一六五」反詐專線報案，警方已展開偵辦。

刑事局表示，一位北市民眾上週接到某證券公司寄來的廣告信，內容提及給予股市明牌、診股、盤中即時資訊、技術教學等服務，信末附上QR CODE及LINE ID，檢視信件是從高雄寄出，收件人姓名、地址都正確。該民眾打電話向證券公司詢問，始知該證券公司遭到冒用，向警方報案。

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釣魚連結無孔不入 別輕易點擊

刑事局表示，這些釣魚連結無孔不入，散布連結的手法從簡訊、網路社群，現在擴大到實體信，當點擊信上的不明連結填寫表單，可能造成個人資料外洩或信用卡遭盜刷；也可能會跟詐欺集團加LINE好友，增加被騙機會，甚而遭誘騙盜取網銀帳戶及密碼。

警方研判民眾點擊後，將會加入詐團設置的LINE投資群組，詐團透過保證獲利、穩賺不賠等話術，引誘民眾加入投資網站或下載假投資APP、投入資金，後續再以繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，待民眾發現帳號遭凍結或網站關閉，才發現遭詐。

刑事局提醒，民眾點擊任何管道的連結前，務必確認業者的官方網址是否正確，重新透過其官方電話詢問，或撥打「一六五」反詐騙專線諮詢，以降低被害機會。

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