警追行車糾紛３煞 意外救出遭性侵女豬仔

新竹警方去年處理一起行車糾紛，拘提張、何、葛三嫌時，意外發現屋內竟囚禁一名廿歲女子；全案共八嫌，二審高等法院考量嫌犯的智力、和解、家庭等因素，日前撤銷改判，略減刑期。（資料照）

2023/08/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹警方去年處理一起行車糾紛，拘提張、何、葛三嫌時，意外發現屋內竟囚禁一名廿歲女子，且已辦好護照、打完疫苗，準備以四十萬元賣往泰國。全案共八嫌，兩嫌另涉輪姦該女子，一審分判八月到四年六月不等刑期，其中四人上訴，二審高等法院考量嫌犯的智力、和解、家庭等因素，日前撤銷改判，略減刑期。

欠前男友萬餘元 被討50萬

新竹警方二○二二年接獲鄭姓大貨車駕駛報案，指發生行車糾紛，遭對方持棍棒砸車、疑遭槍擊。警方調閱監視器，認定張、何、葛三人涉案，報請檢察官核發拘票逮人，到了現場沒找到槍，但搜出一名女子接種疫苗的小黃卡，察覺有異，進一步追查赫見被害女子被囚禁在另一房間，將被賣往泰國，警方清查共八人涉案。

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電擊、拘禁 險被賣到泰國

檢警發現，被害女子欠陳姓前男友一萬四千元，陳男找程男幫忙討債，恐嚇她簽下五十萬元本票；女子無法償債，程男找張、何、毋、葛姓等四人，直接把她從上班的公司擄走拘禁，還用電擊棒、空氣槍逼迫付錢。

眾人確定她無力還債，再聯絡張姓、陳姓友人安排境外黃姓、呂姓人蛇（另案偵辦）打算賣掉她，談妥以四十萬元賣至泰國，押著她到診所打疫苗取得小黃卡，再請旅行社辦護照；幸好出境前夕被警方意外查獲，及時攔阻人口販運，被害人幸運獲救。

檢警還查出，被害女被囚禁期間，毋姓、葛姓二嫌見她無力反抗，還將她輪姦，行徑相當惡劣。

一審新竹地院依恐嚇取財罪，判陳姓前男友、程男各八月、七月徒刑；毋、張、何、葛、程五男依買賣人口未遂罪各判三年四月到四年六月不等徒刑；陳、張依媒介買賣人口罪均判一年一月；毋、葛以強制性交罪，判處各三年十月、三年二月。

８人涉案 4人上訴略減刑

毋、葛、陳、程四人上訴。二審高等法院認定，毋男已支付十五萬元和解，買賣人口罪降為三年八月、強制性交改判三年六月；葛男因智力偏低而免服兵役，買賣人口罪減判為三年十月、強制性交罪酌降為三年一月；陳男因和解而改判六月；程男須扶養父母，恐嚇罪改判六月，但買賣人口罪維持三年四月。法官未訂合併應執行刑期。可上訴。

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