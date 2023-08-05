法界：依法官法 被告可請求評鑑法官

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2023/08/05 05:30

台南高分院勇於指正一審瑕疵 對警、調、廉、檢、院皆可產生一定拘束力

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院台南分院痛批台南地院一名林姓法官，以「不正方法」審問取得被告認罪陳述後，以簡式審判程序結案。法界直言，法官適度揭露心證，或許可增加審理效率，但若一直打斷被告陳述、未依自身的法律確信審案、出現威脅利誘的行為，就逾越了紅線，不只無法公正審理，還可能被移付評鑑。

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台南高分院批評一審法官面對被告的數度否認犯罪，屢次打斷並提高音量質疑被告，壓抑被告的自由意志；依本身的法律確信而認定被告是「洗錢共同正犯」，卻又在被告認罪後，改依「幫助洗錢罪」判刑；合議庭尚未評議，卻說合議庭的心證是有罪，屬不正訊問，被告的認罪自白不具證據能力，撤銷改判無罪。

東勝法律事務所所長王銘裕表示，實務上常見法官適度揭示心證，以加速審理效率，但原則上不得打斷被告的連續陳述，且應聆聽其辯解，不可隨意駁斥，尤其法官若認定是共同正犯，就應依法律確信審理，不宜在被告認罪後，改論以較輕的幫助犯。

王銘煜指出，法官可依被告的量刑利益，勸諭其認罪，但過程不得利用強暴、脅迫、利誘等不正方法，壓制被告自由意志；台南高分院既認定南院一審有不正審問之舉，南院可自行啟動調查，被告也可依法官法請求評鑑法官。

詠衡法律事務所執行長鍾維翰認為，法官屬聽訟的公正客觀第三人，必須維持中立外觀，於遣詞用字、態度、音量、訴訟指揮等面向上，都不能讓被告產生質疑，本案一審法官舉措，恐讓外界有威脅利誘印象，使被告的認罪自白證據能力遭受質疑。

鍾維翰說，有的法官為了想轉成獨任審理，減少合議庭的繁複，而力促認罪；有的則是不想寫理由駁斥其辯詞，而頻打斷其陳述；有的則是不想長篇大論判無罪，而直接揭露有罪心證，讓被告恐懼害怕，這些潛規則在實務上都曾出現 ，台南高分院的判決勇於嚴詞指正一審瑕疵，相信對警、調、廉、檢、院等皆可產生一定拘束力。

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