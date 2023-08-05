一審不正訊問迫人自白 遭二審嚴斥

高等法院台南分院合議庭認定台南地院林姓法官，以不正方法訊問被告，壓抑被告為已辯解的自由意志，才致被告自白，認為自白內容無證據能力，逆轉將被告張姓婦人改判無罪。（資料照）

2023/08/05 05:30

二審：被告自由意志遭一審壓抑 改判無罪

〔記者王捷／台南報導〕司法糾正「不正訊問」的情況，通常是指責檢警偵查的方法有問題，但台南司法界罕見出現二審合議庭嚴詞認定一審法官，以不正方法訊問被告，壓抑被告為已辯解的自由意志，才致被告自白，認為自白內容無證據能力，逆轉將被告張姓婦人改判無罪。

本案高等法院台南分院的合議庭，是由審判長吳勇輝、陪席法官包梅真、受命法官吳錦佳組成，合議庭認為台南地院林姓法官審理張婦交付帳戶給詐騙集團案，在庭上頻頻打斷張婦辯解，甚至公然不客氣地說：「你的辯解是什麼，我都可以把妳給駁掉啦！」迫使張婦認罪。

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婦辦網銀 被列詐欺共犯

張婦出庭時稱，為照顧小孩，平常上半天班、剩下半天只能找在家能做的兼職，所以上網找了網拍工作，對方沒有要她提供帳戶，只是要她申請網路銀行，一個月後就會有專人教她網拍。張婦稱，綁定網銀沒幾天，帳號就出問題，但她認為只是開通網銀而已，不覺得會怎麼樣，且不斷向對方詢問有沒有風險？直到帳戶被列入警示帳戶凍結，她跑了五個縣市做筆錄，才知道被列為詐欺共犯。

出庭想辯解 屢遭法官打斷

台南地院審理此案，林姓法官沒有想聽張婦的辯解，多次張婦只說了「因為…」兩個字後，就被法官提高聲量打斷，並向張婦稱：「否認是妳的權利，但認罪有認罪的刑度、否認有否認的刑度，不認罪的話…」、「我們的心證就是認為妳有做啦！」

後來張婦只得向一審法官承認有交出帳戶，但才剛說完「可是…」想進一步說明時，又被法官打斷：「可是怎麼樣？妳講給我聽，我是為妳好，我講直白一點，妳是大陸來的我跟妳講直白一點，妳有什麼疑慮，可是什麼，你的辯解是什麼我都可以把妳給駁掉啦！」 最後將張婦判刑三個月。

二審：法官應堅守人權標準

上訴後，台南高分院仔細檢視南院審理庭的庭訊影音，認為張婦的自由意志已遭一審法官言詞壓抑，張婦會自白，都是法官用不正方法來訊問所致，因此自白沒有證據能力，改判無罪；二審合議庭還撂重話說：「法官應堅守人權標準，不應擁護或為舊時代侵害人權案件搽脂抹粉。」

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