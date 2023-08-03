FB恐嚇騷擾女子8年，裝潢工判關1年。圖為示意圖。（資料照）

2023/08/03 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子於二○一一年二月參加泰國旅行團結識女團員小敏（化名），黃男竟從二○一四年六月到二○一九年十月期間在臉書PO文恐嚇小敏說要讓她母親死、殺了其弟；還在女方報警後，持續在臉書跟蹤騷擾女方。台南地院法官批判黃男長達七、八年連續恐嚇、騷擾女方，造成對方多年痛苦，法官依恐嚇危害安全罪判七月徒刑、又依跟蹤騷擾罪判七月徒刑，合併執行一年徒刑。

判決指出，從事裝潢工的黃男於二○一四年六月到二○一九年十月期間到小敏的臉書相繼PO文、恐嚇小敏說「不要逼我以後在路上遇到妳揍妳…、所以我得讓妳媽媽死了、你在這樣，我就殺了妳弟，我找到妳媽，妳家就死定了！」讓小敏心生畏懼。

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二○二二年六月下旬連續三天，黃男又到小敏臉書留言，在網路上對女方跟蹤騷擾。

小敏不堪其擾，同年七月十三日向警方報案，警方也於同日發書面告誡書給黃男簽收。不料，黃男接獲告誡書後仍繼續對小敏跟蹤騷擾，於七月十五日又到小敏臉書貼文騷擾，警方將黃男移送台南地檢署偵結、依恐嚇與跟蹤騷擾兩罪嫌起訴。

一審法官審認黃男結識女方後，對女方長達七、八年之久的連續騷擾、恐嚇，讓女方惶惶不可終日，黃男雖然認罪，但言語仍對女方多有傷害，明明是他騷擾女方，卻要求女方不要騷擾他，未認清自己錯誤行為，造成小敏多年來的痛苦，所以從重量刑、不寬貸。

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