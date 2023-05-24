簽約贈清潔婦近3千萬 3天後病逝 退休外交官子女不認契約 敗訴

一名退休外交官簽契約贈與近3千萬給打掃住處的曾姓婦人，3天後離世，外交官的子女提契約無效，新北地院法官審理後判定契約有效。（資料照）

2023/05/24 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕幫一名退休外交官打掃住處的曾姓婦人，在外交官配偶過世後，與外交官交往、兩人晚年互相扶持；外交官離世前簽下贈與契約，把他在銀行內三分之二、加總約二九四一萬餘元存款贈與曾婦，三天後即離世，外交官的子女認為父親病重、無意識能力及遭到脅迫，契約無效，曾婦因此提訴，新北地院法官審理後判定契約有效，扣除三一六萬餘元贈與稅後，判外交官子女須交出約二六二五萬餘元。

婦稱外交官罹病 預先分配財產

曾婦指與外交官都已喪偶，自二○一四年起同居，但二○一九年間，外交官因病情每況愈下，於是將名下美國房產、存款預先分配給長期旅居的美國子女、中國存款給他妹妹、台灣存款約四四一二萬餘元三分之二給她、三分之一則給他妹妹。

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外交官子女認為，其父在二○一九年底才簽贈與承諾書，把新北市中和區一間房產贈與對方，怎會在如此短時間內再贈與大筆金錢？曾婦是趁父親需要照顧而予以脅迫，契約無效。

勘驗過程詢問證人 法官判有效

參與見證的外交官妹妹則指，哥哥是「鐵公雞」，她到現場才知道要見證，且契約已擬好，她因需要曾婦照顧哥哥而遭拖下水，當時哥哥精神很差、很不耐煩，也沒有人跟他口頭確認，哥哥非出於自願。

法官綜合曾婦所提兩人出遊照、函詢醫院，另勘驗贈與契約過程錄影、詢問律師等見證人後判定，外交官當時親自閱覽契約後，親筆簽名，並向胞妹稱「妳也有三分之一吧」等，可見意識清楚，知道自己所簽內容，契約有效。

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