中國詐彈犯擾台 檢研議偵辦作為

中央大學接獲炸彈恐嚇信，警方前往學校巡邏在置物櫃發現一個紙盒，經拆開內有一本原文書，虛驚一場。 （記者李容萍翻攝）

2023/05/19 05:30

都是中籍生張海川做的 兩年逾上百件

〔記者謝君臨、吳政峰、陳鈺馥、楊媛婷、地方新聞群組／綜合報導〕國內持續發生來自境外IP的假炸彈恐嚇案，近兩年已逾上百件，警方根據個案的手法及跡證認為，應都是中國籍學生張海川所為。立法院司法及法制委員會昨排審「刑事補償法修正草案」等案，立委對「詐彈」事件認為，這就是在騷擾台灣、故意製造社會混亂，每來一封恐嚇信，治安單位就要勞師動眾調查，增加很多社會成本處理這些事，要求法務部一週內提出解決方案。

立委要求法部速提解決方案

法務部指出，已指示高等檢察署統籌督導各地檢署及執法機關，盡速從嚴查辦。高檢署表示，預定下週召集相關檢、警、調、與法務部國際及兩岸法律司等研商偵辦作為，由高檢署檢察長張斗輝主持。

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陸委會發言人詹志宏表示，地檢署已發布通緝中國籍張男，警方也透過兩岸共同打擊犯罪協議的機制，請中方約制查緝，並告誡當事人，目前為止還沒有得到中方回覆。

立委劉建國表示，警方清查IP鎖定中國籍張姓學生所為，而現在只是查到一個中國人做，那還沒查到的呢？中國不想和台灣合作將歹徒繩之以法，繼續擺爛，甚至放任這種惡行，我國司法要怎麼處理？萬一未來變成有規模、集團性的，整天給台灣寄恐嚇信，到時怎麼辦？如果有國家力量故意為之，台灣要怎麼辦？法務部長陳明堂回應，目前有兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，但也要中國配合。

恐嚇案至今持續不斷，昨天包括高雄壽山動物園、蓮池潭龍虎塔、台中國立自然科學博物館、宜蘭福山植物園、位於桃園的中央大學、台南成功大學等都收到電子恐嚇信，除相關園區休園，各機關單位也緊急清查，均未發現爆裂物。

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