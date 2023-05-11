新北副發言人胞弟遭槍殺 棄屍五股山區／嫌犯找學弟協助棄屍 辯稱死者輕生被識破

五股棄屍現場，鑑識人員在場發現包裹遺體的橘色床單、還有整理箱等證物。 （記者吳仁捷攝）

2023/05/11 05:30

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市五股區昨下午驚傳槍擊棄屍案，死者是二十五歲男子張威凱，警方在他頭部發現一處槍傷，嫌犯姚宗秦辯稱是張男借錢不成，一時情緒激動下持槍自轟，他因擔心被誤認殺人，才找來梁姓學弟協助棄屍住處後山，不過，警方發現，死者傷勢位於後腦勺，非自戕射擊角度，認定兩嫌涉案情節重大，全案朝殺人、槍砲條例罪嫌偵辦。

據透露，張姓死者為新北市政府副發言人張劭斌的胞弟，張劭斌昨晚未接電話。

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後腦勺槍傷非自戕射擊角度

據了解，廿五歲張姓死者前天（九日）白天出門，至昨早仍沒回家，張母擔心愛子安危，昨下午到蘆洲分局德音派出所報案，並指兒子出門前有說要去向加油站同事、廿六歲男子姚宗秦借錢。警方過濾監視器，發現死者曾進入廿六歲主嫌姚宗秦在五股區登林路的住處。

警方找來姚嫌，姚一開始否認死者去找過他，但警方出示姚嫌曾與另名友人疑似搬運屍體進電梯、搬上車影像，姚嫌才改稱，張男先前兩次共向他借了七十萬元，尚未還錢，九日又登門要向他再借五十萬元，但被他婉拒，張男一時情緒激動，突然持槍朝頭自轟，他嚇傻了，加上擔心被誤會殺人，因此找來廿四歲梁姓學弟協助，九日晚間七時許，將死者裝入整理箱內搬上車，合力棄屍在五股區外寮路山坡。

嫌犯機車內起出犯案手槍

警方昨下午依姚描述的地點前往尋找屍體，果然在山區發現張男面朝下卡在十公尺深的山坡，屍體是以床單包裹，後腦勺、背部滲血，經勘驗，初判致命傷是後腦勺一處槍傷，辦案人員找來梁嫌，梁則供稱只協助棄屍，其他都不知道。警方也循線在附近中興路一段發現姚嫌機車，在車內起出犯案手槍。

據了解，死者張男與姚嫌六年前在加油站工作認識，結為好友，張男今年初才兩度向姚男借了七十萬元，張男九日晚間再到姚男五股區登林路借錢，未料遭遇噩耗。

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