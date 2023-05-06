金融大老 付400萬贖兒／愛子捲賭場數百萬糾紛 遭美鷹會當街擄走

金融界黃姓大老之子，去年捲入美鷹會賭場400萬賭債糾紛，今年2月22日凌晨在北市信義區街頭被美鷹會吳男（圖中）當妻子的面擄走，載到林口鐵皮屋虐打。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/06 05:30

介紹友人去賭場賭

〔記者鄭景議／台北報導〕曾任某銀行董事的金融界黃姓大老，他的卅二歲兒子去年捲入天道盟美鷹會賭場的數百萬元賭債糾紛，今年二月廿二日凌晨，美鷹會劉姓賭場負責人率人在北市東區街頭，當著黃妻的面強拉黃男上車擄走，載到林口鐵皮屋虐打討贖，直至黃姓大老交付四百萬現金贖人，才把黃男載到林口捷運站丟包；北市信義警分局偵辦多時，本月三日收網，拘提涉案的劉、吳、李等五男到案送辦。

據了解，被害人黃男的父親是某知名商業銀行的資深董事，在金融界頗有聲望，政商關係良好，黃男數年前結婚，在某五星級飯店舉行婚禮，不少政商名流都到場祝賀；黃男近年疑因交友複雜，與幫派分子往來甚密，但本身並未參與或加入幫派。

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友人輸一屁股跑路

據指出，黃男去年引薦竹聯幫弘仁會的友人「阿義」，到美鷹會經營的北市中山區一處賭場賭錢，阿義狂輸數百萬後跑路，賭場的劉姓負責人氣急敗壞，苦尋不到人，轉而找多金的介紹人黃男算帳。

黃男認為自己並非阿義的保證人，拒絕幫阿義還賭債，劉男遂帶著吳、李二名小弟，去找黃男討債。

當妻面被綁走虐打

二月廿二日凌晨一時許，黃男與妻子從信義區松隆路住家開車外出，才剛開出馬路，一旁埋伏的吳、李等人衝上前將他強拉下車，不顧黃妻尖叫呼救，強押黃男上備妥的車載走，一路直奔林口鐵皮屋，吳、李等人以束帶綁住黃雙手、口罩蒙雙眼，用木板等器具毆打黃，直到他答應幫忙還債。

黃男父親接獲媳婦來電求救，也趕忙四處打電話設法營救愛子，最後總算聯繫上吳男等人，雙方在電話中談妥四百萬元，吳男順利拿到錢後，將黃男載到林口捷運站丟包放人。

五人到案 坦承犯行

信義警分局經多日蒐證，三日持搜索票、拘票兵分多路至新北、桃園將劉、吳等五人拘提到案，五人都坦承犯行，警詢後依私行拘禁、組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

北市警信義分局獲報後，組成專案小組展開調查，經連日蒐證，鎖定犯嫌身分並掌握行蹤，本月3日持搜索票、拘票，兵分多路至新北、桃園地區將吳姓主嫌等5名犯嫌拘提到案。（記者鄭景議翻攝）

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