1把手槍→雙短槍→衝鋒槍／11天3案69槍 火力愈來愈猛

這次新北當舖的少年槍手持有的犯案槍枝，對比台南去年發生的角頭槍殺案，兩把槍只有槍托部分不同，其他組件幾乎相同。（警方提供）

2023/04/23 05:30

〔記者吳仁捷、王捷／綜合報導〕警方專案小組追查雙北十一天內連傳三起六十九槍槍擊案，最先於本月十日朝土城巨新當舖開槍的弘仁會朱姓少年與兩名少年同夥落網後，勾勒出華山與弘仁幫派間的連環槍擊報復，其中三起槍擊案，不但武器一次「升級」，開槍數也愈打愈多，兩幫不但都有相同發狠報復行動，且心態都是以更強的力火展示實力，不容對方輕覷。

本月十日首波槍擊，朱姓少年是持改造手槍開三槍，該槍威力不足，未貫穿大門鐵皮，研判只想向對方「表態」。

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未料十九日發生的第二起槍擊案，華山幫這一方的吳姓少年與男子林瑞琦，由吳少持改造手槍和制式手槍各一把，使用雙槍分別在台北市、萬華停車場，朝弘仁會大哥「鯨魚」的公司車Alphard休旅車連開六槍，並一路緊追到新北市板橋區文化路連開九槍，犯後吳、林持雙槍投案。二人在雙北對「鯨魚」的車連開十五槍，顯然是「提升」火力報復對方；至於「鯨魚」有無在車上有待釐清。

結果弘仁會再反攻，二十日發生的第三起槍擊案，乾脆派出劉姓少年「出動」火力更強大的改造衝鋒槍，朝巨新當舖打光兩彈匣五十一槍，再帶槍投案。

當舖衝鋒槍疑和狙殺角頭同款槍

台南警方發現，去年歸仁發生的角頭槍殺案，未曝光的改造衝鋒槍疑與這次的當舖槍案「撞槍」，兩把槍組件、顏色相同；台南市刑警大隊調查，角頭槍殺案的槍是「模擬槍」改造，不排除兩把槍出自同一個地下兵工廠。

去年歸仁角頭槍殺案發生後，警方耗費許多心力，才起出犯案槍枝，但當時並未曝光。（民眾提供）

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