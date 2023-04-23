肇事逃避酒測 Uber女司機 人車衝入漁港亡

林姓Uber女司機駕車肇事後，拒絕酒測，一路駕車逃逸，擦撞磺港漁港防波堤後，直接衝入漁港。（記者林嘉東翻攝）

2023/04/23 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕林姓Uber營業小客車女司機昨開空車在新北市金山區追撞前車肇事，警員到場要求她做酒測，她拒測還駕車逃逸，如亡命之徒般先擦撞磺港漁港防波堤，再衝入漁港內落海，隨車沉入四公尺深的港底溺水窒息，被救起送醫急救後身亡。

醫院急救時未替林女抽血，無從依血液酒精濃度換算成酒測值，警方已報請檢察官相驗，將抽取眼球液送刑事局檢驗，以換算酒測值，以釐清林女為何拒絕酒測後駕車逃逸，是否與酒駕有關。

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警方指出，由於追撞事故只造成前車車損，林女可能擔心酒測值超過○．廿五毫克，會被警方依公共危險罪送辦，面臨三年以下徒刑及併科最重可達卅萬的罰金；酒測值若達○．一五毫克，則可罰鍰三至十二萬元，吊扣駕照一年至四年甚至吊銷。

林女若拒絕酒測，行政罰則除了會裁罰十八萬元，還會被吊銷駕駛執照，生財工具車輛也會被查扣，警方說雖可能影響生計，但實在不值得以命相搏。

警方調查，四十一歲林女昨天未載客，下午一時半許駕車行經金山區環金、中正路口時追撞前車，金山警分局交通分隊女警朱育萱獲報到場處理時，林女一直待在駕駛座上，並將車門反鎖，朱員示意她下車酒測，林女竟關上車窗，駕車加速駛離現場。

朱員通報警網攔截圍捕，與支援警車追著林女的車，目睹林女於一點卅八分先擦撞左側防波提，再急右轉衝入右方沒有護欄的磺港漁港內，連人帶車沉沒海裡。警方趕緊通報新北消防隊馳援時，車輛已沉入四公尺深的港底，消防員著潛水重裝備下潛，救出受困於駕駛座的林女，但經送醫急救後仍告不治。

警方調查追捕過程有無疏失，依參與圍捕員警的行車紀錄器影片顯示，林女拒測關窗駕車逃逸後，警方僅跟在林女車後方一定的距離，並未緊迫盯人追逐或發生碰撞，符合交通法規及警勤作業規定。

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