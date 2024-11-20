他偷拍性愛片供「創意私房」會員上網兜售 2人判賠40萬

男子阿豪自拍性愛影像再傳給「創意私房」會員阿德，供其上網販售再分配所得；北院指二人害女子長期處於可能繼續被散布影片的恐懼中，判賠40萬元。（資料照，記者徐子苓翻攝）

2024/11/20 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕男子「阿豪」4年前缺錢，藉包養網站認識女子，將偷拍的性愛畫面交給「創意私房」與「觸感」論壇會員「阿德」上網販售，雙方再依比例分配所得。台北地院指二人所為導致被偷拍的女子長期處於影片可能繼續被散布的恐懼中，判應連帶賠償40萬元。

被害女性主張，阿德為廣泛收集自拍影片及販售牟取不法利益，上網認識同好，再以LINE、SKYPE交流性私密圖檔、影片，聊天過程中還會多方詢問同好有無自拍影片可供交換，或有無興趣自拍等，並藉此認識阿豪。

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後來阿豪於6年從包養網站認識女子，10月便相約赴摩鐵性交，同時透過針孔攝影機拍下性愛過程；4年前阿豪有資金需求，便將偷拍的性愛影片傳給阿德，供其上「創意私房」與「觸感」論壇進行販售，再依比例分配所得。

女子說，被害後身心受創，每天晚上還得上情色網站瀏覽，確保自己的影片沒有被上架，才能安心休息，嚴重影響她的日常生活，決定向阿德、阿豪連帶求償200萬元。

阿德、阿豪均有意願賠償，但200萬元賠償金過高，請法院判女子敗訴。

北院說明，被告二人所為，害被女子的私密影片暴露於眾，也造成她長期處於私密影像可能再遭散布的不安恐懼，而永無寧日，經審酌雙方學經歷，判二人應賠償40萬元給女子。可上訴。

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