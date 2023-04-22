基層認同 越線交法律懲處

警察與特定對象接觸 ，警政署放寬規定。 （資料照）

2023/04/22 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署放寬「警察人員與特定對象接觸交往規定」，警界普遍認為，警察屬特殊行業，具有情蒐等任務，樂見情蒐黑幫犯罪的機制實用可行，未來大家只要秉持良心與正義從事、一切回歸法律，相信對未來檢肅掃黑工作將更具功效。

督察︰有風紀疑慮 查是否觸法

督察人員表示，未來督察檢視風紀問題時，仍會先進行內部調查，同步請對方主官管說明，追查重點將朝「有無觸法」層面，不會刻意聚焦於官警是否與特殊人士「交往」上。

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負責北市治安重任的刑警大隊的一位偵查隊主管表示，警察是公務人員，因工作屬性，風紀要求特別嚴格，對風紀的要求要合理，不應凌駕法律之上，執法人員越線可交由法律懲處，而不是將風紀查察無限上綱，對刑警懲處過苛。

另一偵查隊長認為，十二年前警政署制定嚴格與幫派交往的風紀要求規定，後雖改為「事前申請、事後報備」並行，但刑事或專案人員為避免被貼標籤，都選擇「避之唯恐不及」，長期運轉惡化下，造成現今警察無法掌控黑幫動態的情況，讓社會吞下苦果。

台北市一位刑事警官認為，警政署放寬相關規定，實際上是罷用了十二年前的惡規，回歸法律來檢驗警察是否觸法，在法治的社會，讓法律來說話，才能讓刑警勇於任事，敢於「深入挖掘」。

位居北市治安熱區的大安分局與中山分局的官警認為，派出所是蒐集地方情資的基礎，與地方人士交往，本就有一定的必需性，對於掌控地方事務也有必要性。近年因社會輿情致基層警方自我斷絕與地方人士交往，無異於讓警察自廢武功。

基層員警普遍認為，警政署此次能夠正視問題，廢除不合理的接觸規定，對警方未來執行治安及掃黑情蒐工作有更大的助益。

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