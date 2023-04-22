蒐集黑幫情資 可事後核備／ 警署放寬 黑白道接觸規定

警察與特定對象接觸 ，警政署放寬規定。 （資料照）

2023/04/22 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為持續打擊黑幫，並讓員警勇於蒐集幫派活動不法與犯罪情資，昨天做出重大宣布，即時起對於掃黑人員免除「警察人員與特定對象接觸交往」規定的事前報備程序，待階段性工作完成後再核備即可，也就是只要主官管認定該員警是掃黑人員，不論是刑警、員警、行政警察皆適用，與黑道等特定對象接觸前不用頻頻詳細報備，也不會再被長官、同仁有色眼光看待，讓風紀規定貼近實務運作情況，並符合保密考量。

風紀規定貼近實務運作 符合保密考量

此外，員警於與特定對象交往情蒐期間因公飲酒，警署也正著手研議放寬員警飲用酒類禁止服勤規定，讓其更貼近實務考量。

請繼續往下閱讀...

警政署是以兼顧掌握黑幫動態、維護警紀為原則，因應掃黑專責編組人員的情資蒐報、約制幫派活動等工作需求，昨先宣布免除掃黑人員與特定對象接觸交往前的報備程序，修正為事後核備，不僅使掃黑人員有確實可行的機制可運作，也可防事前報備反而可能出現的洩密疑慮。

現行「警察人員與特定對象接觸交往」規定，源於二○一○年台中市發生的翁奇楠命案，外界指責黑道聚會現場有員警在場，批評員警與黑幫過從甚密，警政署在社會輿論壓力下訂定此規定，要求警職人員與黑道等特定對象接觸時，必須事前報備、事後核備。

此後，刑警為了避免被貼上「交往複雜」標籤，乾脆「不出門、少情蒐」，相關規定被視為綁住刑警手腳的苛法，導致警方逐漸無法掌控黑幫動態，不再能有效進行事前預防犯罪、約制、蒐證，往往處於直到黑幫犯案後，才苦於追查的被動窘境。

警政署表示，鑑於近期黑道幫派尋仇引發的多起槍擊案件，以及幫會高調舉辦豪奢宴會等囂張公然挑戰公權力的行徑，引發社會不良觀感，警方除了實施兩階段系統性掃黑工作之外，為了能讓負責掃黑的官警能更廣泛地蒐集情資，決定對該規定採更具彈性的放寬。

近期黑白道接觸遭懲案例

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法