卡在治安與風紀間 警方兩難

警察與特定對象接觸 ，警政署放寬規定。 （資料照）

2023/04/22 05:30

學者︰可畫出紅線規範 主官須負起管考責任

〔記者邱俊福／台北報導〕刑警查察犯罪，過去常能深入黑幫、和社會各階層人士交往，以利佈線，進而達到犯罪預防、約制、平穩治安環境的目的，但刑警面對接受招待、同流合污等利誘，自制能力各有不同，以致也傳出「越線」而滋生風紀案，令外界詬病；對警方高層來說，既要維護好治安、又不能發生風紀事件，要訂出一個兩面兼顧的政策，其實面臨兩難的局面。

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如今警政署因應新生代黑幫猖獗，不時挑戰公權力情況，放寬掃黑人員與特定對象交往的規定，學者多持肯定意見，但建議主官管應負起管理考核責任，加強廉能教育，並設定不許貪污、接受性招待、涉及對價關係等大原則，畫出紅線予以規範。

警察大學行政警察學系教授許福生表示，掃黑人員必須在外長期耕耘線報，才能了解、掌握黑幫生態，過去受到交往規定的束縛，連吃飯都要報備，根本是警方用制度將自己綁死，其實在現階段黑幫生態已不同的情況下，主官管既已挑出掃黑人員，就應給予充分信任。

信任對掃黑人員是一種鼓勵

許福生說，警署放寬交往規定，可讓掃黑人員放手去蒐集黑幫情資，長官的信任對於掃黑人員也是一種鼓勵；至於風紀問題，主官管須負起管理、考核的監督責任，以及加強員警的廉能教育，讓其熟知法律的界線，不會也不敢逾越，倘若超過界線，依法辦理。

中正大學犯罪防治學系教授許華孚認為，又要馬兒肥，又要馬兒不吃草，是目前刑警的困境，雖然科技發達，但科技不能解決所有治安問題，有些還是得靠人脈，鬆綁與特定對象交往規定，將使刑警紓解在外佈線的內部壓力，較能掌握更深度的偵查犯罪線索。

許華孚認為，人是團體動物，誰能夠保證絕不聚餐，故應給予彈性空間，至於令人詬病的警察風紀問題，除平日勤加告誡，督察室也應發揮監督的功能性。

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