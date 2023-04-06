遏止「騙」地開花 法界建議增訂賣帳戶條款

基隆地檢署去年指揮警方搗破詐團「集中營」，再溯源逮到收水幹部孫瑋亨；孫男等三人接連遭法院重判廿五年不等重刑。（記者林嘉東翻攝）

2023/04/06 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙集團收水幹部孫瑋亨遭基隆地院重判廿五年。伯衡法律事務所律師陳宗豪指出，詐欺猖獗，詐騙金額動不動就是數十萬，數百萬元，本案被騙人數多達六十六人，累計金額逾三千萬元，被告孫瑋亨卻只願意按月賠償五千到一萬，形成極大落差，難怪法院會認為孫瑋亨毫無賠償誠意，犯後態度不佳，為了嚴懲孫的詐欺犯行重判他廿五年，符合被害人與社會的期待。

不過，深究「收水」孫瑋亨利用集中管理十餘個賣帳戶人頭，再透過網銀約定轉帳的洗錢模式，短短幾分鐘之內，即可把詐得數百萬詐款洗到海外，法院再怎麼重判詐團幹部、成員，被害人一輩子的血汗錢也追不回來。

請繼續往下閱讀...

因此，陳宗豪也呼籲政府應要盡快修法增訂賣帳戶違法條款，遏止賣帳戶歪風，以及有限度限制洗錢風險高的境外IP交易，降低個人約定帳戶個數及每日轉帳限額，當能防範洗錢犯罪。

肯定重判詐欺慣犯25年

律師蔡家豪也認為，法官在量刑時須審酌刑法第五十七條「犯罪所生損害」、「犯後態度」等科刑標準；本案中，孫男「犯罪所生損害」高達三千多萬元，但他犯後只願意賠償五千到一萬元的，顯見孫男毫無賠償誠意，才會被法院重判。

蔡家豪強調，在政府全力打擊詐欺罪犯當下，法院重判詐欺慣犯，可起當頭棒喝效果，期望其他法院也能對國人深惡痛絕的詐騙犯均予以重判，才能讓詐團成員心生畏懼，不敢再犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法