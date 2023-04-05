海巡清明連假不鬆懈 枋寮外海 緝獲12越南偷渡犯

海巡三日晚間在屏東縣枋寮外海攔查一艘新北市貢寮籍的可疑漁船，登檢後在艙間查獲九男三女共十二名越南偷渡犯。（圖：海巡提供）

2023/04/05 05:30

疑從中國搭漁船 至海峽中線再接駁

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣西部沿海最近陸續出現廿具浮屍，相關單位查出是越南人偷渡來台時發生意外，海巡署及警方在清明連假加強查緝，三日晚間在屏東縣枋寮外海攔查一艘新北市貢寮籍的可疑漁船，登檢後在艙間查獲九男三女共十二名越南偷渡犯；屏東檢方調查，研判越南偷渡犯先從中國搭乘漁船至海峽中線附近，再透過我國漁船接駁準備進入台灣，在等待小艇接應搶灘前就被查獲。

想來台打黑工 檢警追幕後不法集團

這艘漁船被押返枋寮漁港，因擔心偷渡犯逃竄，海巡全程都以一比三的優勢人力控制，依違反「入出國及移民法」報請屏東地檢署偵辦，十二名越南偷渡犯完成防疫安置作業程序後，已移送移民署收容；初步了解，這批偷渡犯以前已來過台灣，再次來台想要打「黑工」，相關單位正循線追查幕後不法集團。

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海巡署第八巡防區指揮部三日晚間九點，在雷達發現屏東頂寮溪外約兩浬處有一艘航跡可疑的漁船，當時並非漁船的正常作業時間，這處海域也非捕魚的作業區，立即派遣恆春海巡隊巡防艇前往，晚上九點廿分抵達通報位置，執法人員登船檢查，在駕駛台下方艙間查獲十二名越南偷渡犯躲藏。

執法單位指出，這艘漁船是新北市貢寮籍，但船長及船員都是屏東的當地人，這艘船從一、兩個月前進入枋寮漁港後就極少出海作業，早被海巡人員鎖定可疑，果然查獲接駁十二名越南偷渡犯，漁船當時疑似在等待小艇接應到岸上，即被查獲。

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