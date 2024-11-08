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屏東分署雙11拍賣汽機車與土地 骨瓷咖啡手沖壺大特價500元

這次雙11拍賣的汽車及機車。（屏東執行分署提供）

這次雙11拍賣的汽車及機車。（屏東執行分署提供）

2024/11/08 12:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署將於11月11日上午11點辦理「五打七安聯合拍賣會」，由於適逢雙11購物節，當天也推出骨瓷咖啡細口手沖壺大特賣，每只破盤價只要500元，是網拍價1200元的41折。

屏東分署表示，屏東一家公司於111年申報自中國輸入麻袋與器具共2批，經查驗後發現內裝貨物為咖啡生豆28公斤，由於未申請檢疫，被農業部動植物防疫檢疫署開罰3萬元，老闆跟分署書記官洽談案件清償計畫時，願意提供這批骨瓷手沖壺讓分署變賣以價金抵償罰款，當天分署限量推出的36只手沖壺，皆附有精美盒裝，售完即止，愛喝手沖咖啡且不喜歡不鏽鋼金屬味的民眾可前往排隊選購。

屏東分署當天並將拍賣不動產5筆與汽機車3部，土地分別坐落於林邊、春日、高樹與崁頂，機車有三陽迪爵及VEGA各1輛，汽車則為TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車1部。

目前春日的原住民保留地已有多人來電詢問，對法拍物件有興趣的民眾，歡迎瀏覽分署已上架的各項拍賣公告。相關訊息可參閱行政執行署聯合拍賣網動產與不動產公告。

拍賣的骨瓷手沖壼。（屏東執行分署提供）

拍賣的骨瓷手沖壼。（屏東執行分署提供）

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