美籍猥褻犯來台期間曾當旅館清潔工 移民署：業者將函送裁處

華勒斯今被驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

2024/11/08 12:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace ），因被發現有性犯罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署今日早上已將他驅逐出境搭機返美，未來不得入境。

移民署同時查出，持90天觀光簽證入台的華勒斯，在滯台灣的34天中曾四處找工作，並受雇在某旅館擔任清潔人員。移民署將針對旅館業者非法雇用問題，依法進行裁處。

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移民署表示，華勒斯在台期間雖未有犯罪行為，但依入出國及移民法第十八條規定，以對方「在外國有犯罪紀錄」，及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」，將他驅逐出境。

據了解，移民署昨日將華勒斯控制行動後，先進行人身識別查證，並追查對方在台期間行蹤。最後取得華勒斯同意，願意主動返回美國，今日上午才由移民署人員帶同至桃園機場搭機。

移民署表示，華勒斯10月2日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，再搭計程車到北市區飯店住宿4天，之後自行透過網路搜尋到北市松山區民生東路五段某大樓分租雅房居住，並前往台北101等北部知名景點旅遊。

移民署調查，華勒斯滯台期間，經友人介紹，曾於北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工作。移民署指出，華勒斯從事與許可目的不符之工作，及相關人士涉及非法雇用情事，將依法函送主管機關裁處。

移民署表示，華勒斯除在國外有犯罪紀錄外，來台亦從事與許可目的（觀光）不符之工作，已違反入出國及移民法等相關規定，移民署於今日上午依法予以強制驅逐出國，遣返他原籍國美國，並於其出國後管制再入國，以保障民眾及社會安全。

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