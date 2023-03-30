包庇放行貨物逃漏稅 海關涉收賄 4官商羈押

財政部關務署基隆關八里分關海關人員，涉向報關行業者收賄，士林法院昨裁准羈押4官商。（資料照）

2023/03/30 05:30

〔記者溫于德、鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署基隆關八里分關的三名海關人員，涉向報關行業者收賄，由業者先以拆裝包裹的巧門，讓須繳關稅的貨品變成免稅貨物，再由涉案關員以「假驗關」手法包庇貨物放行，掩護入關的貨品有從中國輸入的電子煙等；士林地檢署前天搜索、約談，依貪污治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪聲押禁見蘇姓、賴姓關員、楊姓業者、周姓報關員等四人，昨獲士林法院裁准，另依圖利、偽造文書罪諭知李姓海關人員十二萬元交保，葉姓報關行業者限制住居。

無視業者拆裝包裹變免稅

基隆關八里分關成立於二○一九年，蘇員等三名關員涉自隔年起開始犯案，明知業者以高價低報及化整為零等方式，將整批貨物分拆成完稅價格二千元以下免稅的包裹，卻仍放行業者以快速通關方式進口貨物，讓業者逃漏稅及免受裁罰。

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再以「假驗關」掩護進口

士檢前天兵分十五路搜索，約談蘇員、賴員及李員三人，楊姓、葉姓兩名報關公司負責人及周姓報關人員到案說明，檢察官漏夜偵訊後，雖還未詳細統計出確切收賄與免罰金額，不過初步算出不法所得約四十萬元。

檢察官指出，蘇、賴兩關員與楊、周兩名業者均有串滅證之虞，因此遭裁定收押禁見。

財政部關務署表示，海關全力配合調查，提供事證協助釐清事實，遭押的兩名關員已停職，對不法業者將重懲。

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