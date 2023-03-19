新一代電子腳環 曾監控重犯李義祥

新一代的電子腳環設備，建置於去年一月剛成立的「科技設備監控中心」內。（資料照）

2023/03/19 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕凌晨一時，「科技設備監控中心」監控室電視牆螢幕上顯示出紅色警告，提醒值班人員，有一名穿戴新一代電子腳環的重大犯罪嫌犯已進入預警區，再過一小時就會進入漁港圍籬區，值班人員立即致電通知檢察官或法官聯繫警方，循電子腳環回傳的訊息追人，防止嫌犯潛逃出境。

台灣研發生產 沒電會自行通報

這套新一代的電子腳環設備，建置於去年一月剛成立的「科技設備監控中心」內，中心配有專責人員，電子腳環每一分鐘皆會回傳訊息到監控中心，值班人員每天廿四小時全天候監控重大犯罪嫌犯行蹤，一旦發現有逃亡舉動，監控室即會依其顯示的監控訊號及活動軌跡，協請有關機關立即查緝歸案。

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負責建置此監控中心的高檢署檢察官黃立維指出，中心建置一年多來，累計已有廿件重大案件使用電子腳環，知名案例包括盜賣查扣毒品的涉貪調查官徐宿良，以及釀成花蓮太魯閣號重大傷亡事故的包商李義祥，這次基檢是全國首次應用在詐欺集團幹部身上。

黃立維指出，新一代「電子腳環」是由台灣廠商自行研發生產，重量僅三百五十公克，不僅抗破壞的強度比國外廠商高，電池續航力可達十八小時，並配有行動電源，確保監控不中斷，若沒電也會通知監控中心。

黃表示，相較於已實施多年、用以監控性侵害加害人的「電子腳鐐」監控系統，新一代「電子腳環」的材質、重量更輕量化，訊號也更穩定，兩套系統雖架設在不同地方，但都是由監控中心專責值班人員全天候監控。

何時可使用電子腳環？基檢主任檢察官陳照世表示，為了強化防逃機制，二○一九年七月立法院修正通過刑事訴訟法，新增可以運用電子腳環監控方式代替羈押處分，法官、檢察官若認為未達聲押條件時，可依個案的逃亡風險及情況，命令被告接受適當科技設備監控，可運用至聲押未獲准或停押的被告。

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