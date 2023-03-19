防再犯新招／詐欺慣犯交保 首動用電子腳環伺侯

相較於監控性侵害加害人的「電子腳鐐」（見圖）監控系統，新一代「電子腳環」的材質、重量更輕，訊號也更穩定。（資料照）

2023/03/19 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕檢方阻詐創新作為，電子腳環科技監控設備首次穿戴在詐欺犯身上！基隆地檢署日前逮到四名詐團成員，發現該詐團才剛成立集中營，詐欺犯行雖未達羈押程度，但其中三人是詐欺慣犯，一旦交保出去恐又會再犯，於是創全國先例，諭知四名詐團成員戴上電子腳環，透過遠端科技監控系統掌握四人行蹤，持續蒐證詐欺事證，並預防四人繼續行騙。

持續蒐證還可預防續行騙

被穿戴上電子腳環的黃姓主嫌，被尚未落網的詐團首腦聘僱擔任「收簿頭」，他本月初網羅廿多歲的高、吳與馬姓三名男子，幫他在基隆承租民宅，集中管理賣帳戶的人頭。

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基隆地檢署十四日指揮基隆、桃園警方搗破該團與人頭集中營後發現，該集中營才剛剛成立，黃等四人的詐欺犯行尚未達羈押程度，但高、吳與馬等三男曾替台中另一組詐團管理集中營，被抓前五天才被台中地檢署依詐欺罪嫌起訴，早已是詐欺慣犯。

中檢在高男等人羈押期滿前起訴，台中地院在接押庭時，以高男等人都已認罪為由放人；未料三人獲釋後，馬上另起爐灶，加入黃男的詐團。

基檢考量黃等人剛成立集中營，詐欺犯行未達羈押程度，但又憂心一旦交保出去還會再犯，檢察長余麗貞與幾位主任檢察官討論後，決定運用科技監控系統「電子腳環」，諭知黃嫌等四人穿戴上「電子腳環」，盼透過遠端科技監控設備來掌握四人行蹤，預防再犯，黃等四人也成為全國首組被戴上電子腳環的詐團成員。

其實，早在黃等人被穿戴電子腳環前，基檢本月三日起訴另一以徐子曜為首的十人詐團成員時，就曾為了防止起訴後，法院可能以被告皆認罪為由，將在押的十名被告全部具保停押，恐有逃亡、再犯，甚至另起爐灶之虞，就曾發文建請法院，若不羈押徐子曜等十人，建議讓十人穿戴上電子腳環，以取代收押。

所幸法院最後裁定將徐男等十名被告全數羈押，徐等十人才沒戴到電子腳環。起訴檢察官李怡蒨指出，徐子曜集團騙走多名被害人共一千三百廿八萬餘元。

有檢察官認為，讓有反覆實施詐騙之虞的詐欺慣犯戴上電子腳環，是很創新的打擊詐團作法，不僅能監控詐團成員的活動地點與行蹤，還能有效預防他們再犯，對打擊詐團產生一定嚇阻的作用。

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