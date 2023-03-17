韓國歐巴揪團來台 7個月洗錢83億

彰化警方破獲以韓籍金姓男子為首的洗錢犯罪集團，訊後將金男等16人移送彰化地檢署偵辦。（警方提供）

2023/03/17 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕韓國籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募韓籍男性來台管理博弈洗錢機房，七個月內就經手八十三億元新台幣，警方昨天逮捕金男等五名韓國人，除了韓國「歐巴」，該集團也在台應徵台籍韓語翻譯從事「客服」工作，其中還包括韓語六級檢定（最高級）的專業人士。

出國賺大錢 招韓籍幹部管機房

警方調查，此韓國「歐巴」集團利用往來台韓兩地免簽證的便利性，從去年七月開始在台設立博弈洗錢機房，以做為在韓國不法所得的金流斷點，並以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募五名韓籍幹部來台管理機房，另透過一○四人力銀行招聘熟悉韓文的台灣員工十一人，配合韓國博弈網站進行層層轉匯，藉此隱匿犯罪所得。

請繼續往下閱讀...

警方獲報展開追查，昨前往台中市台灣大道一處商辦大樓搜索拘提，查扣十二台電腦主機等犯罪工具。檢警統計，該網站自去年七月至今年一月，帳戶出入金額折合新台幣高達八十三億餘元。

聘熟悉韓語11台人當客服

警方指出，該集團以金姓男子（卅九歲）為首，在韓招募來台擔任幹部，月薪在新台幣十萬元至十二萬元間。另方面，台籍十一名韓語翻譯都能以韓語與「顧客」交流，其中一人的韓語檢定達最高六級程度，其月薪為四萬五千元至五萬二千元間。

彰化地檢署指出，這起韓籍人士主導的洗錢機房案是否涉及詐欺等犯罪，仍待進一步調查。檢方訊後，將金男以六十萬元交保，其餘人分別以五萬至廿萬元不等交保，全數限制住居與出境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法