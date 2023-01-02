台南元旦車禍 車噴飛6米拋4人 3慘死

監視器拍下驚悚畫面，駕駛自撞橋墩後車彈飛，又撞分向島，翻滾後撞成廢鐵，消防員救出受困駕駛。 （讀者提供）

2023/01/02 05:30

警初判未繫安全帶可能性很高 是否酒駕待檢測

〔記者王涵平／台南報導〕廿一歲陳姓男子昨駕駛轎車行經北門區台十七線新圍抽水站附近，疑車速過快，在一處彎道突然自撞五王大橋橋墩，車子彈飛約六公尺高後，再撞擊中央分隔島，轎車翻滾後衝至對向車道，車上五人除受輕傷的陳姓駕駛，其餘四名乘客全被拋出車外，其中三人送醫不治，另一人重傷，肇事的陳男還沒製作筆錄，是否酒駕待檢測，被拋飛出車外的四名乘客，警方初步判斷，未繫安全帶的可能性很高，真正的肇事原已由警方調查中。

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昨天下午二時四十四分，南市消防局獲報，北門區台十七新圍抽水站附近台十七線南下車道有轎車自撞車禍。消防人員抵達時，發現陳姓駕駛受困車內，郭姓、戴姓、蔡姓等三男與阮女等四名乘客則拋飛車外，其中三人已無呼吸心跳，送醫不治，另一重傷，駕駛則輕傷。

道路監視器畫面顯示，當時陳姓駕駛由台十七線南向北行經南二線路口時，開上五王大橋的彎道時先自撞橋墩，車輛彈飛後，車頭左偏後再撞擊中央分隔島，全車翻滾後衝至對向車道，整輛車成了一團廢鐵，四名乘客拋飛在一旁。

整輛車撞成一團廢鐵

至於車上人員是否有繫安全帶，警方表示，警、消到場時已有四人拋飛在車外，一人受困在車內，有無繫安全帶待釐清。警、消指出，安全帶主要功用在於車輛發生碰撞時，藉由安全帶束縛將駕駛及乘客限制在座椅上，避免碰撞過程中撞擊到車內其他零組件，甚至甩出車外造成二次撞擊。警方初判，本案未繫安全帶的機率很高。

肇事車輛乘客疑轎班成員

而同行友人的車輛，則跟在肇事車輛後方，友人目擊車禍發生，一度受到驚嚇，據了解，肇事車輛乘客疑為轎班成員，有指稱，為轎班出征後欲北上返回布袋，但也有人稱，是出遊後返家途中遇劫。

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