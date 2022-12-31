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    豐原倉庫4死火警／焊接引燃溶劑 4人擠夾層逃不了

    警方找來從事焊接的移工到現場模擬焊接過程，希望釐清起火點與原因。（記者廖耀東攝）

    警方找來從事焊接的移工到現場模擬焊接過程，希望釐清起火點與原因。（記者廖耀東攝）

    2022/12/31 05:30

    雅速達廠長也身亡

    〔記者張軒哲、蔡淑媛、蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區雅速達公司工廠倉庫前夜火災，導致四死一重傷一輕傷慘劇，意外發生時，九名員工在一樓高架夾層施做壁板夾層塗裝，消防局火災調查小組初步研判，起火原因可能是電焊、油漆塗裝兩項工程同時施做，一樓電焊的火花，引燃夾層油漆溶劑的揮發氣體，導致火勢瞬間蔓延，包括廠長等四人逃生不及，葬身於夾層，台中地檢署昨以涉嫌過失致死罪（罔顧忽視公安），裁定負責人（董事長）詹家銘八十萬元交保。

    董事長詹家銘80萬交保

    由於夾層僅有一個窄梯可逃生，消防局研判起火時，受困夾層的四人，可能因濃煙過大，迷失逃生方向，陳屍於兩具水冷扇之間，四人當時如能直接從夾層跳下，應有活命機會。

    檢調人員昨陸續進入火場勘驗，檢方抵達時，熟悉起火廠房內部的一名移工與女特助，也到場協助釐清。檢警在一樓廠房勘查時，警方還找從事焊接的移工，到現場模擬焊接過程，檢察官頻頻詢問，「請告訴我，焊接點在哪？」，希望釐清起火點與原因。

    僅一座窄梯可逃生

    消防局指，前晚有九名員工在夾層進行地板塗漆作業，一樓則有移工在焊接，兩工程同時進行，突然閃出一道火光，夾層迅速起火，火勢隨地面的塗裝漆料竄燒，由於夾層僅一個靠近左邊的窄梯可逃生，當時比較靠近梯口的五人，與一樓的移工驚慌奔逃，其中，五十歲黃男被大火灼傷，受困的邱姓廠長、張姓、賴姓及黃姓員工四人葬身火窟，該公司資深員工昨指稱，罹難者都是水冷扇部門員工，大家工作很認真。

    新婚、單親爸…孩子都還小

    四名死者中，張男（卅二歲）去年才結婚，育有一歲孩子；燒燙傷嚴重的黃姓馬達組裝工人（四十六歲）仍有生命危險，未脫離險境，他是單親爸爸，二名子女就讀國小。

    社會局表示，張姓死者及黃姓傷者都是苗栗縣人，子女還未成年，其他人則未婚無子女，已派社工關懷，將依家庭狀況提供急難救助等協助，市長盧秀燕已先致贈一筆慰問金。而負責人詹家銘交保後到殯儀館向死者致意時，一度遮臉躲媒體。

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