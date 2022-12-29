啥！北斗鎮長涉貪更審判刑 「無法」停職

彰化縣北斗鎮長李玄在更一審依然有罪。（記者顏宏駿翻攝）

2022/12/29 05:30

李玄在二審判刑停職 又參選連任 這回定讞才能解職

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮長李玄在，因涉犯貪汙圖利罪，二審被判刑一年十月、褫奪公權二年，今年三月被停職，他再提上訴並參選本屆鎮長仍當選，昨日更一審判決出爐，維持原判，依然有罪。縣府民政處指出，根據地方制度法，李玄在再度當選原公職並就職，依法可繼續擔任鎮長，除非判刑定讞。李玄在則表示，一定會再上訴。

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五十七歲的李玄在於二○一七年擔任鎮長服務處主任時，遭人檢舉要求清潔隊陳姓班長，讓人進入垃圾掩埋場傾倒逾五十四噸建築事業廢棄物，因此不當獲利七萬七千餘元，以及經營的農藥行涉嫌販賣禁用農藥；二○二○年五月一審依違反非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪、販賣禁用農藥罪，判處有期徒刑五年六月、八月及褫奪公權四年、併科罰金一二○萬元，李玄在不服上訴，二○二二年二月二審宣判改為一年十月、六月（可易科罰金）及褫奪公權二年、併科罰金一○○萬元，李再提上訴，今年六月最高法院發回更審，更一審昨日宣判仍維持二審判決。

今年三月縣府依地制法公告對李玄在停職，改由民政處副處長邱錦模代理，而原為國民黨籍的李玄在，本屆大選改以無黨籍繼續參選北斗鎮長，且面對上屆同樣對手，民進黨提名的王東魚與無黨顏宏霖，仍以六八八七票勝選。

國民黨改無黨勝選 李玄在：會再上訴

李玄在表示，用參選來捍衛自己清白，也會再繼續上訴，相信司法會還他清白。

縣府民政處表示，依地方制度法七十八條、七十九條規定，凡涉貪污治罪條例圖利罪而停職的鄉鎮長，經依法參選再度當選原公職並就職者，即不再適用該項之規定（停職），依法可繼續擔任鎮長，除非判刑定讞，才需依規定解除職務，目前縣府尚未收到判決書，其法律效果仍應依判決內容而定。

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