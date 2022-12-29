自由日日shoot》年補助30億 脫班、打人趕人…仍列甲等／中市府公車評鑑 挨轟虛設

示意圖

2022/12/29 05:30

17家業者 11家獲甲等

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市廿七日發生一家三口被豐原客運公車撞上，造成兩死一傷悲劇，市議員痛批近日公車事故頻頻，市府交通局剛發布今年公車營運與服務評鑑結果，十七家業者有十一家獲得甲等，這次出事撞死人的豐原客運也名列甲等，議員抨擊評鑑制度形同虛設，每年補助給公車業者近三十億元，卻連最基本的安全都無法達成，市民如何有信心搭車？要求市長盧秀燕應該正視問題，不要粉飾太平。

議員籲不要粉飾太平

市議員周永鴻痛批，近日公車事故頻頻，他接獲民眾申訴，中鹿客運有公車在尖峰時段班次多次無故消失，還有誤點脫班，日前還發生台中客運公車司機打人趕人事件，廿七日更發生一家三口被豐原客公車撞上，造成兩死一傷，批交通局的公車評鑑制度形同虛設。

請繼續往下閱讀...

周永鴻質疑，交通局十九日發布新聞稿宣傳今年公車營運與服務評鑑結果，十七家業者有十一家獲得甲等，但中鹿客運、台中客運和豐原客運都名列甲等，呼籲交通局深切檢討現行公車評鑑制度，是否能有效促進業者改善營運品質，市議員施志昌同時要求公車的管理與評鑑做改革，以防未來發生更多憾事。

中國醫大盼設左轉燈

中國醫大中國藥學暨中藥資源系主任張文德指出，學士路轉英才路口的交通號誌未設左轉燈，常見車輛為左轉搶快，因該地鄰學生及學校附近醫院，上學及就醫或上班的醫護行經，常險象環生，籲中市府協助改善號誌設計。

市長盧秀燕表示，市府會持續要求公車業者加強道安，死者先生反映當時公車車速非常快，此案肇事責任已由司法機關偵辦中。台中市建設局指出，事故地點學士路與英才路交叉路段有持續夜間巡查確保設備完善，目前設置的路燈設計照度及配置均符合規定。

裝視野輔助 仍肇事

台中市公共運輸及捷運工程處股長黃智建表示，全市公車客運都有裝「行車視野輔助系統」，包含凸透鏡與雷達，目前僅中台灣客運十六輛電動公車裝「先進駕駛輔助系統」，可偵測車前人車，提早警示。

豐原客運挨罰七萬五

中市交通局表示，將依規處分豐原客運七萬五千元，同時納入台中市公車評鑑扣點。豐原客運表示，全力配合司法調查，盡力協助家屬，並深具檢討行車安全的改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法